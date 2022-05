Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 2 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo scontro tra Catia e Biagio.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi Tina si confronterà con Ida e Riccardo. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 2 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Si parte con Riccardo. Dal parterre Gloria rivela: “mi ha chiamato per Pasqua. Ti avevo idealizzato, adesso ho cambiato idea“.

ore 15:00 – In studio si discute dei commenti sui social con Gloria: “Riccardo la vita non è Instagram, anche a me hanno offesa sui social dicendomi di tutto“. Anche Tina: “non hai altro da fare che guardare chi mette i like sulle offese, ma vivi per Instagram?“. Intanto per il cavaliere in studio c’è una maglietta: è di Maria Grazia con cui è uscito in esterna. I due si sono anche baciati.

“La cosa bella è che ci cerchiamo entrambi” Come andrà tra Riccardo e Mariagrazia? #UominieDonne pic.twitter.com/w34EAv5Siq — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 2, 2022

ore 15:15 – A centro studio Ida che si confronta con Tina. L’opinionista: “non sono una gatta morta, ma una donna verace. Purtroppo le verità bruciano e fanno male“. Per la dama due nuovi corteggiatori, ma la Platano decide di conoscere solo Marco. La Cipollari è stranita dalla scelta: “i cavalli si vedono all’arrivo, vedremo…anche se lei è convinta che Riccardo voglia riprovarci ancora. Nulla contro questo ragazzo, ti userà come ha fatto con gli altri”.

ore 15:30 – In studio si discute di Ida e Riccardo. C’è chi ipotizza che ci sia ancora un’interesse. Il cavaliere precisa: “non sono interessato“, mentre la dama replica “rivederlo sono contenta, non sento più quello che provavo prima“. La Platano in lacrime: “mi domando perchè non riprovo quell’amore grande che provavo per lui“. Tina: “ci può stare che gente non dimentichi amori del passato, secondo me Ida è ancora innamorata di Riccardo e basterebbe che si facesse avanti che lei va via a gambe levate“.

Sembrava essere tornato il sereno tra Luca e Aurora, e invece… #UominieDonne pic.twitter.com/sFDxbEnAHH — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 2, 2022

ore 15:45 – Si passa ai tronisti Luca e Veronica. Il tronista si confronta con Aurora: “da come parli dici che provi un sentimento e poi ti controlli sul bacio“. Non solo, Luca è frastornato dal comportamento delle corteggiatrici: “non ci sto capendo più nulla. Penso che stanno mettendo la razionalità davanti al sentimento, vi controllato e non vedo niente da parte vostra“.

ore 16:00 – Aurora ha qualcosa da dire a Luca: “il nostro problema grosso è la comunicazione: ti dico A e tu dici C, ad oggi per questo motivo preferisco andarmene. Non riusciamo a venirci incontro, dopo tutto il discorso di ieri, l’unica cosa che tu hai pensato è ‘non mi hai baciato‘”.