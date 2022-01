Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo scontro fra Biagio e Elena.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà della conoscenza di Marika. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 19 gennaio 2022 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – Scontro tra Diego C. e Jessica.

“Non sei credibile” Jessica non ci sta! Credete alla sua versione? #UominieDonne pic.twitter.com/YqdCrdiuAq — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 19, 2022

ore 15:00 – In studio volano parole grosse fra Diego C. e Armando. Tina e Gianni contro Marika: “secondo lei le persone che stanno qui da anni ci sono per visibilità, quando la prima è lei a cercarla. Adesso voglio vedere come andrà a finire la vostra storia“.

Tra Diego e Marika c’è stato un bacio! Come continuerà la loro frequentazione? #UominieDonne pic.twitter.com/Sbeb8M7dKs — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 19, 2022

ore 15:10 – Diego C. e Marika si sono baciati poco prima della cena. “A me piace tantissimo” – dice la dama, ma Tina è contrariata: “non credo in questa vostra futura relazione, oggi dirò che è un bluff”. Il cavaliere difende la dama e la loro conoscenza. Intanto in studio Andrea conferma la versione di Armando che ha smascherato Diego C. che avrebbe dato della falsa a Marika. Scoppia la lite.