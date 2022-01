Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 18 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Leonardo ha chiesto scusa a Gemma; la dama ha accettato di uscirci a cena.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà del nuovo tronista Luca. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 18 gennaio 2022 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina che pensa all’80esimo compleanno di Gemma: “tra sei anni festeggeremo i suoi 80 anni. Immagino una bella torta di compleanno con all’interno un bel ragazzo di 25 anni…“. La dama sta allo scherzo.

ore 15:00 – In studio nuovo confronto fra Biagio e Elena. “Non fare il guappo con me” – dice la dama – “devi stare zitto, tu non ha rispetto di me. Dopo la mancata esclusiva, lui mi scrive un messaggio in cui mi diceva che era rimasto deluso dal mio comportamento“. Il cavaliere ribatte, ma la dama ha una rivelazione: “lui ha una. Aspetto la sua chiamata, ma non arriva e non riusciamo a vederci. Poi sono stata male, ma puntualmente mi diceva tutte le sere che era impegnato e non mi chiamava più”.

“Tu sei una bugiarda…” Come finirà la frequentazione tra Biagio ed Elena? #UominieDonne pic.twitter.com/44sX4ZFzZw — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 18, 2022

ore 15:10 – Biagio contro Elena: “sei una bugiarda, ma perchè stai qua? Si parla di te che hai un uomo, sui social e ovunque, ma a me non interessa. Io sono un libro aperto, ti ho fatto vivere la mia famiglia ed ora dici queste bugie”. Gianni: “fammi parlare, sei un cafone, parli senza ascoltare. Tutto il giorno non chiamavi lei, la chiami la sera a mezzanotte…”. La dama ritorna sulla presunta donna: “durante le feste di Natale è cambiato”, allora Biagio chiede di poter prendere il cellulare.

Le parole di Federica dopo aver visto la sua esterna con Matteo! #UominieDonne pic.twitter.com/8pJNOpns7k — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 18, 2022

ore 15:30 – Si passa al trono di Matteo. Il tronista è uscito con Federica. “E’ stata una bella esterna” – dice la corteggiatrice – “non tanto per l’avvicinamento, ma perchè sono arrivata lì che non avevo visto le esterne. Sono arrivata con l’umore basso, quasi mi stava antipatico“. Poi entra Denise.

ore 15:45 – Gianni ha recuperato il telefono di Biagio: “è un telefono strano, non c’è quasi nulla. Ha una sola chiamata, fatta sta che su Whatsapp non c’è nessuna videochiamata“, ma il cavaliere si difende “ogni tot si possono cancellare le cose”. Tina allora chiede di poter chiamare la Tim, mentre Gianni scopre che è in contatto con Jo Squillo. Non solo, l’opinionista scopre che il cavaliere aspira al Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

La conoscenza tra Jessica e Diego è terminata, e… #UominieDonne pic.twitter.com/hOxDG6MoLw — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 18, 2022

ore 16:00 – Si parla di Marika che è uscita con Diego. Dal parterre Jessica, ex conoscenza, punzecchia la dama. Dal parterre interviene anche Armando e la dama ribatte: “non parti per l’Honduras? Avviati a nuoto che forse ci arrivi“, ma il cavaliere napoletano replica “non ho mai detto che voglio andarci, se tu leggi i giornali di gossip non è cosa mia. In Honduras ci posso andare quando voglio, mi pago un biglietto e via“.