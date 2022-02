Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 17 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Matteo si è ritrovato da solo senza corteggiatrici.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni ci sarà un nuovo cavaliere per Gemma. Sarà la volta buona? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 17 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Un nuovo corteggiatore per Gemma. Si tratta di Antonio, ma la dama non sembra entusiasmata dalla cosa, ma accetta ugualmente di conoscerla.

ore 15:00 – Tina contro Gemma: “devi uscire con un uomo che ti piace, non stai qui ad intrattenere gli uomini. Tu devi cercarti un uomo, un uomo che ti piace e devi uscire con uno che ti piace“. La dama vuole ugualmente conoscerlo: “ci esco a cena, facciamo questa uscita e vediamo come va. C’è la possibilità di parlarsi e conoscersi un pò meglio“.

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Biagio e Giuliana. “Sono arrivato a Pomezia da lei, ci sono stati tanti baci e tante strette. E’ stato un momento bello, tanto che ieri sera torno in albergo tranquillo visto che mi ha trasmesso qualcosa di positivo” dice il cavaliere, ma la dama replica: “ho provato, ma non riesco a fidarmi e soprattutto non ho sentito nulla. Proprio niente“. Tina e Gianni: “Biagio sei stato scaricato, dopo tanti due di picche ora lo prendi tu!”.

ore 15:30 – Si parla di Massimiliano che ha ricevuto tre biglietti di San Valentino. Uno di questi è di Gemma, ma Nadia commenta: “lei scrive il biglietto, lui sta con me“. La Galgani non si nasconde: “mi piace Massimiliano, lo dico spesso alla redazione. Mi ha colpita sin dal primo momento, per tutto l’insieme“. Nadia parla della conoscenza con Massimiliano: “siamo due pazzi, lasciamo un segno ovunque andiamo” con il cavaliere che conferma “ci siamo respirando, annusando, ci stiamo frequentando e penso anche io di una cosa che è al principio dell’amore“.

ore 15:35 – A centro studio si siede Franco. C’è una nuova corteggiatrice, ma alla fine la dama non entra. Tina allora va dietro le quinte per conoscerla: “volevo essere carina per lui“. Alla fine la Cipollari la convince ad entrare: Enza si presenta.

ore 15:45 – E’ il momento del Trono di Luca. Il tronista è uscito con Marta, ma le cose non sono andate bene. “Ho sentito un’assenza di contenuto, questo è quello che ho percepito” – precisa il tronista dispiaciuto pure della cosa.

ore 16:00 – Luca è uscito in esterna anche con Soraya. Questa volte le cose sono andate davvero bene.