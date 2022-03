Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 14 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata i tronisti Luca e Matteo alle prese con le corteggiatrici.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Gemma Galgani. Un nuovo due di picche per la dama. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 14 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma.

Franco non sembra essere interessato a Gemma… #UominieDonne pic.twitter.com/i7JKyHCy0N — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 14, 2022

ore 15:00 – Gemma ci riprova con Franco, ma il cavaliere sembra proprio non essere interessato. Tina naturalmente non perde occasione per dire la sua sul comportamento della dama reduce da un massaggio in studio.

Alessandro vuole chiarire delle cose con Vincenza! Siete d’accordo con le sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/WrTSLzM7j0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 14, 2022

ore 15:15 – A centro studio é la volta di Alessandro. Il cavaliere vuole chiarire con Vincenza circa la loro conoscenza. Intanto Pinuccia chiude con Mauro, ma é ancora interessata ad Alessandro: “l’ho chiamato e ho chiesto come stava e mi ha fatto piacere sentirlo“.

Tra poco entrerà in studio un nuovo cavaliere che vorrebbe conoscere Lucia e Pinuccia! State guardando la puntata? #UominieDonne pic.twitter.com/EbFDQxU5ES — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 14, 2022

ore 15:30 – In studio Bruno, un nuovo cavaliere per Pinuccia e Lucia. Pinuccia non é interessata: “non so cosa dire“, mentre Alessandro la esorta “dai, prova a conoscerlo”. Anche Lucia non é entusiasta e Tina si infuria: “per te scenderà Antonio Banderas. Ma vi siete viste tutte e due? Quest’uomo é una persona gradevole: carino, composto, con una storia drammatica alle spalle, simpatico, ha una bella faccia“.

Bruno non ha suscitato l’interesse di Lucia e Pinuccia, e Tina… #UominieDonne pic.twitter.com/G7wugzbL7M — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 14, 2022

ore 15:45 – Tina porta in studio uno specchio per Pinuccia e Lucia. “Una alla volta, prima Pinuccia vieniti a specchiare” – dice la Cipollari, ma la dama non si tira indietro: “mi piaccio moltissimo”. Poi é la volta di Lucia: “specchiati, guardati bene, hai una voce sensualissima, ma proprio bella“.

ore 16:00 – E’ il momento del Trono di Matteo. Il tronista alla fine decide di tornare da Federica: “voglio proseguire questo percorso anche con lei”. La corteggiatrice accetterà di tornare in studio per lui?