Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 11 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ida e Alessandro hanno raccontato la loro esterna a Salerno tra litigi e momenti di intimitá.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del Trono Classico di Luca e Matteo. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 11 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con il trono di Matteo. Il tronista é uscito in esterna con Valeria. Le cose sono andate bene e il tronista le ha lasciato anche una felpa. “L’ho indossata la sera per sentirlo più vicino” – dice la corteggiatrice. Intanto in studio il ritorno di Federica.

“Io sono stato bene con te, ma sono stato anche tanto male…” #UominieDonne pic.twitter.com/lcs4zu51Eq — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 11, 2022

ore 15:00 – Il ritorno di Federica non viene accolto molto bene da Matteo che confessa: “non mi sei mancata“. La corteggiatrice é decisa: “a me basta per alzarmi e andarmene, ma porto tutto nel cuore“.

Federica decide di andar via! Anche voi avreste fatto lo stesso al suo posto? #UominieDonne pic.twitter.com/K1PecnYpoT — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 11, 2022

ore 15:15 – A centro studio Daniela. La dama é uscita con Niccolò, ma le cose non sono andate bene. “Devi parlare con me, non con la redazione” dice la dama che viene mollata dal cavaliere che rivela “lei é aggressiva“. Gianni difende la dama: “una donna non va chiamata piattola. Detto questo, un uomo anche se ha un pensiero che forse é tenuto a comunicare alla redazione, un uomo dovrebbe comunicare direttamente alla donna“. Tina peró ha qualcosa da dire alla dama: “sei un macigno come donna“.

Siete d’accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/YXZAVeM1N3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 11, 2022

ore 15:30 – Matteo é dispiaciuto per l’uscita di Federica. “Non é che non mi è mancata, ma un pochino si, ma io peso le cose” precisa il tronista. Anche Maria De Filippi interviene: “lei voleva piangere, tu le hai detto ‘non mi interessi‘”.

ore 15:45 – Matteo decide di andare a parlare con Federica. Intanto in studio é il momento del trono di Luca.

Luca e Lilli sempre più vicini… Secondo voi è la ragazza giusta per lui? #UominieDonne pic.twitter.com/Iy9jOVr24O — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 11, 2022

ore 16:00 – Luca é uscito in esterna con Lilli. Tra i due scatta finalmente il bacio, ma in studio una corteggiatrice ha qualcosa da ridire…