Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 10 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata spazio alla conoscenza tra Nadia e Massimiliano.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà del trono di Luca. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 10 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da Witty

ore 14:45 – La puntata inizia dalla conoscenza tra Daniela e Giovanni. Gianni riprende il cavaliere sulle lingue germaniche: “ci hai fatto passare tutti per ignoranti, ma non è così“.

Daniela vorrebbe delle certezze da parte di Giovanni! Come proseguirà la loro conoscenza? #UominieDonne pic.twitter.com/vnw8aOJvdZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 10, 2022

ore 15:00 – Daniela parla della conoscenza con Giovanni: “vorrei capire cosa vuoi da me, c’è un lato oscuro che non riesco a leggere. Lasciamo perdere l’imbarazzo al ristorante perchè è stato bello. Non è che tu hai preso la stradina e mi sono impaurita. Ti sei fermato e mi hai detto voglio baciarti, ma quei baci forse valevano qualcosa di più“. La dama precisa: “voglio vedere il difetto, la debolezza, voglio vedere la persona vera. Tu hai raccontato le cose che conosci, quello che sai. Non quello che sei tu“. Anche Tina è stranita: “è come se stesse recitando un ruolo“.

ore 15:10 – Giovanni accetta di ballare con Sara, ma questa sua scelta divide il parterre e delude Daniela. La dama scopre che Sara ha anche chiesto il numero al cavaliere e reagisce così: “non nasconderti dietro a questo desiderio di ballare il tango, c’è il desiderio di conoscerlo e non essere così candida. La coerenza c’è sempre, anche quando giudichi gli altri. L’unica cosa che mi dispiace è che Giovanni si sta gongolando nel suo protagonismo”.

ore 15:20 – Si passa al Trono Classico di Luca. Il tronista è uscito con Soraya. Il finale è tutto da ridere.

ore 15:30 – In studio si discute tra Daniela e Sara. “Se c’è una domanda c’è una risposta” – precisa Daniela – “il fatto che lui accetti o meno poi produce una mia deduzione. Il tuo comportamento e il suo sono due cose completamente diverse“. Intanto due nuove dame per Franco.

ore 15:45 – In studio due nuove dame per Franco: “mi ha colpito la tua coerenza” e Tina non perde occasione “aspetta qualche istante per scoprire la sua coerenza“. Il cavaliere ringrazia entrambe, ma precisa: “ho cominciato una conoscenza con Teresa e vorrei proseguire con lei“. Tina non gli crede: “voglio vedere quanto dura sta conoscenza con sta signora, non hai detto la verità a queste signore che non ti piacciono”. Interviene anche Gemma che vuol sapere l’età della dama.