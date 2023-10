Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 9 ottobre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata il tronista Brando ha eliminato una corteggiatrice tra le polemiche.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni scopriremo come procede la conoscenza tra Gemma e Maurizio. Sarà scappato il bacio tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 9 ottobre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con Gemma ed Elena a centro studio.

ore 15:00 – Maurizio è uscito in esterna anche con Elena: “è stato importante per me uscire con lei per capire se il problema fossi io oppure l’interlocutore non mi facesse scattare la voglia di andare oltre. Sono due persone diverse che mi piacciono entrambe”. Tina commenta: “è un blocco suo personale”.

“Non è scattata la scintilla” Maurizio confessa di avere un blocco… #UominieDonne pic.twitter.com/bgue5Y6uPM — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 9, 2023

ore 15:30 – Si passa alla conoscenza tra Donatella e Silvio. “Mi piacerebbe continuare con lui, ora si riparte e poi ci si rivede e vediamo se riusciamo a ricostruire quello che avevamo costruito che era bello” – precisa la dama dopo alcuni problemi nati con il cavaliere. Anche Silvio cerca di spiegarsi: “tutto il resto doveva star fuori, il discorso dei messaggi e di quelle cose”. Gianni interviene: “Silvio riparti anche tu un pò come freddo come lei?” con il cavaliere che replica “sono stati giorni importanti, ma di solito c’è sempre una percentuale di torno da entrambe le parti, ma non ho sbagliato niente. Ci siamo baciati, ma non so cosa è successo la sera”.

ore 15:45 – Si passa al trono classico. Il tronista Cristian è uscito con Virginia. Poi vengono trasmessi degli audio tra la corteggiatrice e Beatriz in cui parlando di lui e dell’altro tronista Brando.

Beatriz e Virginia parlano prima dell’inizio della puntata… #UominieDonne pic.twitter.com/uEFI88HdbU — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 9, 2023

ore 16:00 – Cristian si confronta con Beatriz e con Virginia: “potevi anche difendermi, visto che se ho deciso di non tenerla è stata una scelta mia. Ti sei fatta condizionare da lei“, ma Beatriz interviene: “no, lei il suo pensiero già l’aveva“. Non solo, il tronista riprende le parole di Beatriz: “parla male di tutte le corteggiatrice, non ho mai visto una puntata di Uomini e Donne in cui lei parla dei tronisti che ci sono stati negli anni passati“. Anche Brando ha qualcosa da ridire: “perchè devi andare a mettere zizzania tra loro? Cosa ti interessa di lui?”, ma la corteggiatrice cerca di difendersi arrampicandosi sugli specchi! Sul finale poi viene mostrato il video in cui Brando ha chiesto a Raffaella di tornare in studio per lui.