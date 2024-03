Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 7 marzo 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata Brando è uscito in esterna con Beatriz e Raffaella. A quando la scelta?

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Diego e Gianluca. Incomprensioni tra i due cavalieri che alla fine si stringono la mano. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 7 marzo 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata è dedicata alla sfilata del parterre femminile a tema: “ti stupisco con effetti speciali“. La prima è Asmaa che riceve un plebiscito di voti con il 10 anche di Tina che commenta: “bellissimo l’abito“. Anche Gianni si complimenta: “stai davvero bene, bella” con la dama che replica “fa parte della mia tradizione, lo indossiamo in diversi momenti della vita“. Si prosegue con Barbara.

Barbara ha scelto un abito davvero speciale… Stupirà il parterre? 💐 #UominieDonne pic.twitter.com/kLYIWF1Df6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 7, 2024

ore 15:00 – Barbara sfila in abito da sposa. Voti altissimi per lei: tanti 10, 9 e 8 con il 10 di Tina. Gianni commenta: “sono i voti più alti in assoluto per adesso“. Poi è la volta di Gemma anche lei di bianco vestita, mentre Cristina si presenta con un vestitino attillato nero con tanto di palo per lap dance.

“Non mi avete mai vista così…” Cristina ha deciso di stupire il parterre mostrando il suo lato sensuale! 😏 #UominieDonne pic.twitter.com/dbGu9H98L2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 7, 2024

ore 15:05 – Mario è rimasto piacevolmente colpito da Cristina e Tina sottolinea la cosa: “quando ha visto le manette…chissà quali giochi avrà pensato. Non risponde, non sa cosa dire” con il cavaliere che replica “ho visto tutte e 4, ma Cristina…l’ho guardata come le altre, ma non come sta dicendo lei“. La sfilata prosegue con Aurora che decide di non stupire affatto indossando una tutina color carne e dissemina cuori nel parterre. Tina: “brava, un bel messaggio, ho dato 10“, mentre Gianni commenta: “banale!”.

“Sono una guerriera!” Che voto dareste a Maura? 💪🏻#UominieDonne pic.twitter.com/rjuXmagVOe — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 7, 2024

ore 15:15 – E’ la volta di Maura che ha un scelto un outfit da supereroi per stupire. La sua Wonder Woman non convince i due opinionisti, anche se i voti sono altissimi. Gianni commenta: “voti pure troppo alti“, mentre Tina “la maschera è bella, ma non è stato niente di emozionante. Che volevi dire?” con la dama che racconta “Wonder Woman sono io!“. Si prosegue con Ida che ha scelto un outfit da catwoman.

Forte, determinata ma anche fragile… Sabrina affronta la passerella in total white! State seguendo la puntata? 🪽 #UominieDonne pic.twitter.com/43O77tblvm — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 7, 2024

ore 15:20 – La sfilata di Sabrina conquista tutti. Anche Tina si complimenta: “bella donna, hai sfilato benissimo“. La dama è uscita con Francesco che racconta: “ci conosciamo da più di un mese, volevo uscire dal programma con lei, ma non l’ho mai chiesto per rispettare i tempi. Ancora oggi non l’ho fatto perchè ho capito che tu hai i tuoi tempi, potranno essere rapidi, lunghi, corti, ti sto rispettando”. La dama precisa: “quando è scesa un’altra persona mi è piaciuta e ho pensato che forse non è la persona giusta, ho bisogna di tempo, ma non voglio farlo stare male”.