Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 30 ottobre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata nuovo confronto tra Maurizio e Gemma.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà di Manuela, la tronista che ha deciso di abbandonare il trono. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 30 ottobre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con Roberta e Barbara. Le due dame descrivono l’uomo dei propri sogni, ma dal parterre Aurora attacca entrambe. “Fate schifo, siete patetiche” – urla la dama a Barbara che replica: “ma tu che stai a fare qui? Fai finta di conoscere e fuori vai a dire certe cose…“. Anche Tina interviene: “sei nervosa perchè il tuo spasimante finto se ne è andato!”.

ore 15:00 – Si passa a Silvio e Donatella. La conoscenza tra i due è finita. La dama: “con lui stavo benissimo, ma c’è un problema grande. Lui non ha una casa, se avesse avuto una casa piccola anche per vedersi, lui a casa mia non può, abbiamo i cani….purtroppo è andata a finire male, mi spiace perchè mi trovavo benissimo, ma se dobbiamo stare assieme e dopo una settimana per delle logistiche familiari”.

ore 15:15 – Donatella saluta Silvio, ma prima di sedersi scambia un tenero abbraccio con Gemma, ex del cavaliere. Intanto per Silvio arriva una nuova signora per conoscerlo. Si chiama Gabriella ed è una vecchia conoscenza del programma.

ore 15:30 – Si passa al trono di Manuela. La tronista si confronta con il corteggiatore Carlo. Poi riceve una sorpresa di Michele che le ha scritto una lettera. Poco dopo la tronista scopre che entrambi si sono eliminati. La tronista: “vorrà dire che non piacevo abbastanza, comunque insisto. Posso parlare con loro?“.