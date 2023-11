Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 3 novembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata scontro in studio tra Aurora e le altre dame.

Cosa succederà oggi? Spazio ancora a Gemma, ma anche alle ultime news sui tronisti. Novità in arrivo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 3 novembre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Maurizio ed Elena. In studio si discute ancora della loro conoscenza e i dubbi di Gianni si fanno sempre più forti. Possibile che i due si siano messi d’accordo?

“Lui non è pronto… Ha bisogno di tempo” #UominieDonne pic.twitter.com/hk5jaxJvAd — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 3, 2023

ore 15:00 – Si passa alla conoscenza tra Gabriella e Silvio. I due hanno trascorso una bella serata e poi hanno condiviso dei momenti di intimità.

Tra Silvio e Gabriella ci sono stati dei baci… Come li vedete insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/cN6RF41KNW — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 3, 2023

ore 15:15 – Marco ha due pensieri per Roberta e Barbara: “per sotterrare l’ascia di guerra e per il vostro annuncio della scorsa puntata“. Il cavaliere ha portato due regali per le dame, ma dal parterre Claudia ha qualcosa da dire: “è stato offensivo nei confronti di Roberta e mi ha detto che non avrebbe mai avuto alcun interesse verso di lei. Sei falsissimo“.

ore 15:30 – A centro studio è il momento di Mario che è uscito con Tiziana e Barbara. Il cavaliere alla fine prosegue la conoscenza con Tiziana dopo il no di Barbara.

Barbara decide di interrompere la conoscenza con Mario! #UominieDonne pic.twitter.com/FelzbIHuO9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 3, 2023

ore 15:45 – Si passa al trono di Brando. Il tronista ha ricercato Beatriz: “voglio restare. Ti ho baciato perchè se c’è sempre stato un qualcosa tra noi. Le dimostrazioni te le ho date, la volta scorsa ero frastornata. Non sono riuscita a rispondere, ma non volevo in quanto ero confusa e volevo pensarci”.

“Non ti ho illuso” Beatriz torna in studio! #UominieDonne pic.twitter.com/uYxxsDGRws — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 3, 2023

ore 16:00 – In studio Brando discute con Beatriz. Quanto durerà il ritorno della corteggiatrice?