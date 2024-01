Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 29 gennaio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata Brando sempre più diviso tra Beatriz e Raffaella.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprenderà dall’accesa discussione scoppiata tra Ida e Alessandro. E’ davvero finita tra i due ex? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 29 gennaio 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:50 – La puntata comincia con un confronto tra Ida e Mario. La tronista ha nuovamente sentito Mariangela, la donna che ha sentito il corteggiatore sui social.

“È una chat di sesso…” Ida decide di richiamare Mariangela per avere dei chiarimenti! #UominieDonne pic.twitter.com/9oP3CSPD3A — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 29, 2024

ore 15:14 – A centro studio è la volta di Orfeo. Il cavaliere è uscito con Barbara e decide di interrompere la conoscenza con Gemma. La Galgani ci resta male e scoppia il confronto in studio. Tina: “non ha mostrato un interesse nei tuoi confronti, fai sempre lo stesso errore da 100 anni, si capisce da sola dai...”, ma la dama ribatte “io non gioco qui dentro. Adesso abbiamo saputo che la situazione è questa, ma io stamattina potevo pensare altro“.

Gemma ha una domanda per Orfeo! #UominieDonne pic.twitter.com/xids64YZZu — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 29, 2024

ore 15:30 – A centro studio è il momento di Alessandro e Manuela. Sia Roberta che Ida sono sorpresi dall’uscita di Alessandro che precisa che vuole solo amicizia dalla nuova corteggiatrice. Anche Gianni ha qualcosa da ridire al cavaliere.

Alessandro pensa che con Manuela potrebbe nascere una bella amicizia e… #UominieDonne pic.twitter.com/yKUPQPHEUs — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 29, 2024

ore 16:00 – Nuovo confronto tra Ida e Alessandro. Maria De Filippi domanda al cavaliere se è ancora interessato alla ex: “no, non sono mai tornato con una mia ex. A Roberta ci tengo ancora, mi ha trattato come un principe. Lei mi è sempre piaciuta, anche prima che uscivo con Ida“. Alessandro poi parla di Ida: “deve andare avanti, non posso mai volerle del male. Devo andare avanti anche io“.