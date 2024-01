Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 25 gennaio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata il confronto tra Ida e Mario poi chiarito con un ballo.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprenderà dal trono di Ida. Nuovo scontro tra Alessandro e le sue ex Roberta e Cristina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 25 gennaio 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Ernesto che vuole lasciare il trono di Ida. “Potevi mandare un messaggio e chiedere ‘come stai’, ma al di là di questo mi sento freddo” – dice il cavaliere, ma Gianni dissente: “questo è il contesto del trono classico, il percorso è diverso“. Il cavaliere è deciso ad andarsene.

ore 15:00 – Tina in studio commenta: “che uomo strano che sei“. Aurora non perde occasione per proporsi: “Ernesto siamo veramente tante che ci ha colpito il tuo modo di essere, vorremo conoscerti“. Il cavaliere ringrazia, ma non è interessato: “grazie mille, ma ero qui per Ida“. Gianni commenta: “un bel due di picche“.

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Orfeo. Il cavaliere è uscito sia con Gemma che Gabriella. La Galgani commenta: “Gabriella si mette sempre in mezzo a tutto, è una mancanza di rispetto verso la mia persona. Scusa lui dice ‘non vedo più persone contemporaneamente, ma ti sei sentita subito superiore e ti sei riproposta“. Orfeo a sorpresa rivela di essere interessato a Barbara, ma la dama è frenata dall’età.

ore 15:30 – E’ il momento di Sabrina che è uscita con Francesco. Dal parterre Silvio ha qualcosa da dire alla dama: “ho un messaggio di 6 minuti, pieno di pause, singhiozzi. Mi hai detto tutta la vita fuori da qui”.

ore 15:45 – E’ il momento di Cristina che si confronta con Alessandro. Ida prende la parole e scoppia l’ennesima lite che coinvolge anche Roberta.