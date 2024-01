Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata la scelta di Cristian. Il tronista con un’esterna da favola ha scelto di uscire con Valentina.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprenderà dalla nuova conoscenza di Gemma. Sarà la volta buona? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 24 gennaio 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto tra Alessandro, Cristina e Roberta. Il cavaliere riprende Gianni: “non ho mai usato nessuno, è un termine molto brutto” ma l’opinionista replica “quando parli sei sconclusionato. Dici dei paroloni come ‘farfalle nello stomaco’ che è importante“. Tina difende il cavaliere: “sono cose che succedono!”.

ore 15:00 – Alessandro: “a me Roberta piace, ma non ho il coraggio di andarle vicino“. Cristina è stranita dal comportamento del cavaliere che chiede aiuto a Maria De Filippi che non sa cosa dire. “Sono in un momento difficile” – precisa il cavaliere con Roberta “io sono andata via per te e non ho ricevuto nemmeno una chiamata“.

Maria Ludovica vorrebbe conoscere Alessandro… Il cavaliere accetterà? #UominieDonne pic.twitter.com/faXm40tqSs — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2024

ore 15:15 – Roberta a centro studio si confronta con Alessandro. La dama lamenta che il cavaliere ha gli stessi comportamenti con tutte e lui si difende: “voglio rimanere bamboccione, in amore sono così“. Cristina dal parterre: “hai scritto un bigliettino anche a me quando mi hai regalato i fiori“. Poi Maria De Filippi presenta una nuova dama per lui: si tratta di Maria Ludovica. Il cavaliere la ringrazia, ma non è interessato e poi balla con Barbara.

ore 15:30 – Si passa al trono di Ida. La tronista è uscita in esterna con Sergio: “è andata bene, mi sono sentito tanto desiderata. Lui ha dei modi dove riesce a prendermi, a farmi stare tranquilla, mi ha fatto lasciare andare. C’è stata proprio un’intimità”. Il cavaliere ammette anche in studio: “è stato un colpo di fulmine, mi sei mancata questa settimana”. Poi è la volta di Mario.