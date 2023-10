Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 20 ottobre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata crisi di pianto e malore per Gemma dopo l’ennesimo rifiuto.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni spazio ancora alla situazione di Gemma. Come sta la dama? Si è ripresa dopo il malore? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto tra Brando e Beatriz. In studio si discute con la corteggiatrice che in passato ha speso parole negative verso il programma. Gianni domanda: “Brando ma tu l’elimineresti oggi?” con il tronista “no, sono sicuramente più scettico“. Alla fine la corteggiatrice decide di andare via.

Ecco perché Beatriz decide di andare via… #UominieDonne pic.twitter.com/uLG4wkscFm — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 20, 2023

ore 15:00 – Intanto Gemma piange ancora dietro le quinte. Intanto in studio si parla di Cristina e Marcello. “Siamo usciti ieri sera e ci siamo sentiti telefonicamente da qualche giorno. Devo dire che è una bella scoperta” – racconta la corteggiatrice – “abbiamo parlato di tante cose. Mi ha colpito molto il suo percorso, la sua vita. Non sapevo nulla di lui, ma devo dire una cosa: andando a casa non ti ho pensato come avrei voluto”. Il cavaliere reagisce bene al “rifiuto”: “ho deciso di ricominciare, sei stata una bella sorpresa, sono contento di aver avuto la voglia di avvicinarmi subito. Non ci sono blocchi e freni”.

“Avevo sentito delle sensazioni positive” Se per Cristina non è scattata la scintilla, per Marcello… #UominieDonne pic.twitter.com/iUjM61HBO8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 20, 2023

ore 15:10 – Intanto Angelo si propone per conoscere Cristina, ma la dama non è interessata: “ti ringrazio, ma non…“. Gemma torna in lacrime in studio: “ho tanto freddo dentro di me” e Tina esce per cercare uno scialle e propone di licenziare il dottore.

ore 15:30 – A centro studio Alessio, Marco e Claudia. Confronto a tre con la dama che è interessata ad entrambi. Alessio ha qualcosa da precisare: “in questi giorni ho pensato di rimettere in gioco la mia posizione, ma nel momento in cui ti tendo la mano e ti chiedo l’esclusiva nel volersi concentrare su entrambi, tu sei una donna strategica e al tuo fianco non voglio una donna così”. Dal parterre Barbara prende la parola: “io ti ho dato l’esclusività da subito hai avuto da ridire…”.