Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 2 novembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata Manuela ha abbandonato il trono dopo un confronto diretto con i corteggiatori.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà di Gemma. Come prosegue la nuova conoscenza con il cavaliere Bruno? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 2 novembre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – In studio Gemma si confronta nuovamente con Maurizio.

ore 15:00 – Maurizio ha portato Gemma come personaggio di Uomini e Donne ad un evento e in studio si discute animatamente della cosa con Tina e Gianni che difendono la dama.

ore 15:15 – Aurora durante un ballo ha parlato con Maurizio facendo delle “accuse” sugli opinionisti che vanno a simpatia: “non c’è obiettività nel programma visto che per alcune coppie pur stando insieme non vengono mandate via”. La dama ha qualcosa da ridire anche su Maria De Filippi: “tu mi hai detto, quando stavo lì con Marco, tu mi hai detto ‘perchè non uscite’?, ma la conduttrice infastidita replica: “se o no ho detto questo avete detto qualcosa che mi ha spinto a questa domanda, ma visto che tu sai più di me e della redazione…”.

ore 15:30 – Aurora al centro di un’accesa discussione. Roberta, Barbara e Gemma contro la dama: “non abbiamo paura di te“. Intanto a centro studio Maurizio ed Elena. I due sono usciti e ci sono stati dei baci. La dama racconta la serata e rivela di essere stata riconosciuta dalla gente che le chiedeva delle foto. Tina: “perchè ti sei stupita? E’ normale sei in una trasmissione televisiva“.