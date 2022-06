Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 1 giugno 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la scelta di Luca.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi è tempo della scelta di Veronica. Chi sceglierà tra Matteo e Andrea? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 1 giugno 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Davide. Il cavaliere ha mentito a Laura sentendo di nascosto anche Daniela.

ore 15:00 – Si passa a Veronica pronta per la scelta. Per lei c’è un videomessaggio della mamma: “ciao amore mio, immagino che non ti aspettassi di vedermi qui. Voglio esserti vicina anche in questo momento, mi manca tanto la tua pizza, le tue risate, i tuoi baci e abbracci. Sono sempre stata orgogliosa di te, sei la mia bambina, anche se sei diventata una donna radiosa. Sappi che mentre farai la tua scelta, sarò lì vicino a te“.

Per l’ultima esterna Andrea decide di presentare a Veronica due persone molto importanti per lui… #UominieDonne pic.twitter.com/Drm8Qz7KmJ — Uomini e Donne (@uominiedonne) June 1, 2022

ore 15:15 – E’ il momento dei best moments di Andrea e Matteo. Poi spazio alle ultime esterne dei corteggiatori.

L’ultima esterna di Veronica e Matteo si svolge a Venezia dove il corteggiatore le fa conoscere suo fratello maggiore… #UominieDonne pic.twitter.com/mrIaj0fvDl — Uomini e Donne (@uominiedonne) June 1, 2022

ore 15:30 – Veronica fa i suoi ringraziamenti “è stata un’esperienza unica che mai mi sarei aspettata di poter vivere. Devo ringraziare tutti e in primis te Maria: vi porterò per sempre nell’anima. Quindi grazie davvero“. La tronista poi chiama Andrea.

ore 15:35 – Veronica non sceglie Andrea. “Il nostro percorso per quanto breve posso dire che sia stato bello intenso e sopratutto completo tra scontri e confronti che ci hanno sempre acceso. Sei riuscito a tirare fuori una parte del mio carattere e un tassello dopo l’altro abbiamo imparato a conoscerci e siamo cresciuti sempre di più. Ti vedo un uomo maturo e con la testa sulle spalle, sai cosa vuoi e mi hai tolto sempre ogni dubbio. Sei sempre stato sincero ed onesto, sin dall’inizio tu mi hai detto di arrivare al giorno della scelta con il 100% della convinzione della persona con cui volevo uscire da qua. Mi hai sempre detto di non privarmi di nulla, così ho fatto, mi sono portata fino alla fine ogni tipo di emozione e sensazione, mi sono tolta dei dubbi, ci ho riflettuto e arrivati a questo punto della mia strada devo seguire quello che mi dice il mio cuore: questo direzione non è verso di te”.

ore 16:00 – E’ il momento di Matteo. “Se devo pensare a chi sono, la prima cosa che mi viene in mente è che abbiamo cominciato a ridere insieme ancora prima di cominciare a conoscerci. Già dalla prima esterna abbiamo riso e scherzato, ma ad un certo punto ho cominciato a farmi qualche domanda su chi fossi realmente. Nonostante le critiche e i giudizi, io sono sempre andata avanti per la mia strada dandoti la possibilità di fare uscire il vero Matteo” – dice Veronica che prosegue – “un giorno mi hai parlato di magia. Di quella sensazione che provavi nella pancia e nel cuore quando stavamo insieme. Credo che ci siano certe sensazioni che non possono essere provate da una sola persona. Alla luce di dove siamo arrivati, io ho una certezza che eravamo destinati a conoscerci perchè queste cose succedono poche volte nella vita. Ho molta paura perchè non provo queste sensazioni da tanto tempo, ma se c’è una cosa di cui sono certa: è che sei tu!”.