Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 27 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata una segnalazione su Giovanni mette a rischio il suo trono.
Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riparte dal trono over di Giacomo. Proseguono le conoscenze del tronista che inizia ad avere le prime simpatie. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.
Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 27 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv
+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++
Seguici su