Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 13 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma e Fabio sono usciti in esterna e tra i due c’è stato un bacio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono di Giorgia. La tronista è uscita in esterna con Raffaele, ma in studio scoppia il confronto con Lorenzo. con le nuove conoscenze di Gemma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 13 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++