Teresa Battaglia torna su Rai 1 e il pubblico risponde ancora presente. La prima puntata di Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia, trasmessa lunedì 12 ottobre 2026, ha conquistato 3.349.000 spettatori con il 22% di share.
Un risultato importante per il terzo capitolo della fiction con Elena Sofia Ricci, soprattutto se confrontato con la precedente stagione: diminuiscono gli spettatori in valore assoluto, ma lo share resta praticamente sugli stessi livelli del debutto di Ninfa Dormiente nel 2024.
La nuova stagione è il terzo capitolo della serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, dopo Fiori sopra l’Inferno e Ninfa Dormiente. Figlia della Cenere è composta da otto episodi distribuiti in quattro prime serate.
I Casi di Teresa Battaglia 2026: 3,349 milioni e il 22%
Il debutto di Figlia della Cenere registra:
3.349.000 spettatori – 22% di share
Un dato che conferma la capacità della fiction di Rai 1 di raccogliere ancora più di un quinto dell’intera platea televisiva presente durante la messa in onda.
Per capire meglio la portata del risultato è però necessario metterlo a confronto con le precedenti avventure di Teresa Battaglia.
Gli ascolti dei debutti di Teresa Battaglia
|Stagione
|Titolo
|Spettatori
|Share
|2026
|Figlia della Cenere
|3.349.000
|22,0%
|2024
|Ninfa Dormiente
|3.776.000
|22,4%
|2023
|Fiori sopra l’Inferno
|4.748.000
|25,5%
Il primo capitolo, Fiori sopra l’Inferno, debuttò il 13 febbraio 2023 con 4.748.000 spettatori e il 25,5% di share.
La seconda stagione, Ninfa Dormiente, partì invece il 28 ottobre 2024 con 3.776.000 spettatori e il 22,4%, risultato che la stessa Rai definì all’epoca un successo significativo.
Figlia della Cenere quasi in linea con Ninfa Dormiente nello share
È soprattutto il confronto tra 2024 e 2026 a essere interessante.
Ninfa Dormiente 2024: 3.776.000 – 22,4%
Figlia della Cenere 2026: 3.349.000 – 22%
In due anni vengono persi circa 427 mila spettatori, ma soltanto 0,4 punti percentuali di share.
In pratica, nonostante una platea televisiva assoluta più piccola, Teresa Battaglia conserva quasi esattamente la stessa quota di pubblico conquistata due anni fa.
Ed è probabilmente questo il dato più significativo della partenza della terza stagione.
Il primo capitolo resta il più visto
Naturalmente il debutto del 2023 rimane difficilmente avvicinabile.
Fiori sopra l’Inferno arrivò a sfiorare i 4,8 milioni di spettatori con il 25,5% di share, imponendosi immediatamente come uno dei titoli forti della fiction Rai.
Rispetto a quella prima serata, Figlia della Cenere registra circa 1,4 milioni di spettatori in meno e 3,5 punti di share in meno.
Ma bisogna considerare anche l’effetto novità che accompagnava nel 2023 l’arrivo sullo schermo di Teresa Battaglia e, soprattutto, una platea della televisione lineare che negli ultimi anni ha continuato a frammentarsi.
Nonostante questo, nel 2026 la serie riesce ancora a raggiungere il 22%, confermando di aver costruito un pubblico fedele.
Elena Sofia Ricci resta il punto di forza della serie
Una parte importante della forza de I Casi di Teresa Battaglia è inevitabilmente legata a Elena Sofia Ricci.
Teresa Battaglia è un personaggio molto diverso dalla tradizionale protagonista della fiction generalista: complessa, ruvida, ironica e vulnerabile allo stesso tempo.
Già in occasione del debutto di Ninfa Dormiente, Rai Fiction aveva sottolineato la versatilità dell’attrice nell’interpretazione di una protagonista così articolata.
In Figlia della Cenere il racconto diventa ancora più personale. Cinque mesi dopo gli eventi della stagione precedente, Teresa torna a indagare insieme a Massimo Marini e Giacomo Parisi, mentre nella sua vita ricompare anche l’ex marito Sebastiano.
È proprio l’unione tra indagine crime e dimensione personale della protagonista ad aver dato negli anni alla serie un’identità riconoscibile.
Teresa Battaglia conferma la sua forza su Rai 1
I numeri della prima puntata permettono quindi una lettura complessivamente positiva.
Gli spettatori assoluti sono inferiori rispetto al passato, ma il 22% è praticamente in linea con il 22,4% del debutto della seconda stagione.
Per una fiction arrivata al terzo capitolo, senza più l’effetto novità delle origini, riuscire ancora a coinvolgere 3,349 milioni di spettatori e oltre un quinto della platea televisiva rappresenta un risultato significativo.
Il confronto racconta soprattutto la fidelizzazione costruita negli anni intorno al personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci.
Ora saranno le prossime tre serate a stabilire se Figlia della Cenere riuscirà a mantenersi stabilmente intorno al 22% e a confermare I Casi di Teresa Battaglia come uno dei titoli più riconoscibili della fiction di Rai 1.