Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 12 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata in studio è tornata Ida Platano per un accesissimo confronto con l’ex Riccardo Guarnieri.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, in studio succederà di tutto. Prima il confronto Sabina e Gemma, poi la storia fra il cavaliere Armando e la dama Lucrezia fino alla tronista che discuterà con Antonio. Come mai? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 12 gennaio 2021 in diretta

ore 14:46 – La puntata riprende dal confronto fra Biagio e Sabina. “Prima che Gemma mettesse questi sospetti, tu come stavi con me?” domanda il cavaliere alla dama che ribatte “male, stavo male!”. Gianni interviene: “a Sabina piaceva Biagio, una donna come lei che di notte va a prendere il caffè…“, anche Gemma interviene “ma perchè avete approfittato di una persona così buona e genuina? Lo avete sfruttato“. Sabina sbotta: “ma stai zitta, pensa a quello che fai con Maurizio invece di parlare di me e Biagio. Sta voce antipatica…“.

ore 15:00 – Ida rientra in studio per salutare Riccardo: “quando mi guardava, mi guardava con gli occhi di uno estraneo. L’amore non si può dimenticare così. Non volevo arrivare a questo. Potevi rispondermi tutte le volte che ti chiamavo, mi fanno male quegli occhi che mi guardano così, mi basta un saluto. L’ho capito che è finita, ma ora basta. Sono stata bene con te, non si possono dimenticare i momenti belli”.

ore 15:15 – Matteo torna in studio con un regalo per Sophie. “Volevo dire una cosa, i miei problemi di ansia dietro le tende non c’entrano con le persone che lavorano qui. E’ un problema mia” – precisa il corteggiatore. Intanto la tronista apre il regalo di compleanno: un albero piantato da qualche parte nel mondo. “Ad oggi ti vedo sincero, non mi sento più di fare passi verso di te. Non so chi sarà la mia scelta, ma per come sono fatta io se sarai tu la mia scelta mi prenderò il no perchè non farò mai una scelta finta” sottolinea Sophie che adesso ha capito le parole di Matteo. Sul finale la tronista: “sappi che ad oggi io sarò diversa verso di te perché ho bisogno di fidarmi“.

ore 15:30 – E’ il momento di Maria. La dama è uscita con Gianluca e rivela “ho avuto un’azione irruente, volevo baciarlo io“. Il cavaliere precisa: “ho tenuto la mascherina perchè non mi aspettavo questo bacio. Stavamo ragionando su una serie di cose, lei mi aveva parlato di questo terreno, a me era venuta un’idea e le stavo illustrando un’idea. Nel momento in cui le stavo raccontando questa cosa, lei ha preso e mi ha baciato“. Al di là del “bacio assalto”, il cavaliere precisa di essere interessato a conoscerla.

ore 15:40 – Volano stracci in studio fra Tina e Brunilde. “Sei antipatica, insopportabile. Non piaci agli uomini, escono la sera e poi ti mollano. Sei di una antipatia, ti metti lì come se nessuno ti può resistere. Tu rimarrai lì sola su quella sedia” – dice la Cipollari alla corteggiatrice – “sei una delle tante eh dai. Ti sei messa su quella sedia come chissà chi fossi!”.

ore 16:00 – Si torna a parlare di Sophie. La tronista è uscita in esterno con Giorgio: “l’ho vissuta ed è stata importante per me. Volevo capire un bel pò di cose, ha parlato solo lei, ma è una cosa positiva“. Ma non finisce qui, visto che in studio arriva anche Antonio.