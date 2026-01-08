Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di gennaio 8 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cristiana ha un confronto con Ernesto e Federico.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono Over. Barbara ha uno scontro con Edoardo, mentre Federico è diviso tra più dame. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 8 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita con Mario. In studio Tina commenta: “illudere una donna quando lui sa benissimo che non nascerà nulla. Forse un’amicizia, ma nemmeno quella“. Gemma ribatte: “non è vero…“.

ore 15:00 – Mario è uscito anche con Maria: “è come se ci conoscessimo da tempo, già nel tragitto in taxi ci siamo avvicinati e ci siamo baciati“. Gemma domanda: “il tassista guidava?“, mentre Gianni ironizza sulla scena “sembrava una telenovela!”.