Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 7 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Torna il dating show di Maria De Filippi dopo la lunga pausa natalizia. Dove eravamo rimasti?
Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Cristiana. La tronista dopo aver portato Federico nella sua città, Palermo, si confronta in studio con Ernesto deluso dal suo gesto. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.
Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 7 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv
+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++