Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 3 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno in studio di Roberta e Alessandro.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Flavio. Il tronista ha baciato Martina facendo ingelosire talmente tanto Nicole che decide di lasciare il programma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 3 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con un abbraccio tra Tina e Gemma. La dama si emoziona.

La mamma è sempre la mamma 😂 #UominieDonne pic.twitter.com/mwuCacDfMQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2025

ore 15:00 – Tina fa delle raccomandazioni a Gemma: “beh dai mettiti più dritta così sembri più giovane. Tira fuori quel petto abbiamo speso 20 mila euro, figlia mia!”. Le parole della Cipollari fanno divertire tutti. Intanto in studio arriva Gianni, un nuovo cavaliere per lei.

Agnese e Roberto decidono di lasciare insieme #UominieDonne! pic.twitter.com/Gxoy5vl3kO — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2025

ore 15:15 – Agnese e Roberto escono insieme dal programma. Un momento che emoziona tutti, compresi gli opinionisti Tina e Gianni. Poi a centro studio Lucia e Mauro: i due sono usciti insieme e c’è stat anche un bacio che fa reagire molto male Francesco.

ore 15:30 – Si prosegue con Alberto, un nuovo cavaliere che arriva in studio per conoscere Lucia. La dama non è interessata a conoscerlo, ma Tina lo invita a ballare con Gemma. Intanto in studio entrano i tronisti.

Jakub ha dei dubbi sul comportamento di Sara, e in esterna… #UominieDonne pic.twitter.com/QvW71spPIK — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2025

ore 15:45 – Sara è uscita in esterna con Jakub e tra i due scatta il confronto. “Sto cercando di capirti” – dice il corteggiatore stranito dal comportamento della tronista con Marco.

ore 16:00 – Intanto in studio arriva un mazzo di rose per Sara: il mittente è Marco. “Pur se non mi hai portato fuori, ti ho pensato” – dice il corteggiatore – “mi sembra pure strano perchè non li ho mai regalati dei fiori ad una ragazza“. La tronista balla con Marco.