Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 26 novembre 2025

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Flavio. Angela vuole eliminarsi e scatta il confronto in studio.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 26 novembre 2025

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. Due nuovi giovani cavalieri arrivano in studio per conoscerla. Gianni e Tina sono straniti: “ma dai non è possibile!“, mentre anche la dama è incredula.

ore 15:00 – Si tratta di Pio e Amedeo che arrivano in studio per una sorpresa a Gemma. “Buonasera” – dicono i due che sono pronti a sfidarsi per lei. “Sei tu a dover scegliere chi vuoi” – dice Pio.

ore 15:15 – Pio e Amedeo sono a Uomini e Donne per promuovere il nuovo film “Oi vita mia” in uscita dal 27 novembre al cinema.

ore 15:30 – Si passa a parlare del Trono Over. Gemma è ancora protagonista a centro studio dopo la sorpresa di Pio e Amedeo. La dama sta conoscendo Roberto e racconta: “sto bene con lui, mi piace. Passiamo dei bei momenti, devo riprendere la mia…ho avuto un turbamento nei sentimenti, mi sto avviando verso situazioni nuove“.

ore 16:00 – E’ la volta di Barbara. La dama sta conoscendo Edoardo, ma tra i due ci sono forti incomprensioni. “Ti ricordi la prima sera cosa hai detto di me? Mi dice ‘Barbara quanta serenità mi dai’. Ma tu sei un vampiro di energia positiva, mi hai dato tutta la tua energia negativa. Non ti voglio!” – dice Barbara al cavaliere decidendo così di terminare la conoscenza con il cavaliere.