Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 25 novembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma chiude la conoscenza con Luigi, ma prosegue con Roberto.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. Marco vuole lasciare il programma, ma dopo un confronto con la tronista decide di restare. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 25 novembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Alessio. Il cavaliere è uscito con Jone e tra i due è andato tutto bene. “Abbiamo proseguito fino a tardi e c’è stato anche un bacio” – racconta il cavaliere.

La serata di Alessio con Jone è andata bene e… #UominieDonne pic.twitter.com/1EipZopwJ6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 25, 2025

ore 15:00 – Si passa a Giusy che sta conoscendo Arcangelo e Piero. La dama decide di proseguire solo Piero: “l’ho sentito vero e sincero a differenza di Arcangelo“. Il cavaliere reagisce dicendo la sua, ma Gianni dà ragione alla dama.

Giusy è rimasta colpita da Piero e intende proseguire la conoscenza solo con lui! #UominieDonne pic.twitter.com/258CbhFMHu — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 25, 2025

ore 15:15 – A centro studio Federico. Il cavaliere è uscito con Marta e Talia e vuole proseguire la conoscenza con entrambe.

La conoscenza di Federico con Talia e Marta prosegue, ma… #UominieDonne pic.twitter.com/cCOHEegUIK — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 25, 2025

ore 15:30 – E’ il momento del trono di Cristiana. La tronista è uscita con Ernesto e tra i due c’è stato un bacio. Il cavaliere ha qualcosa da dirle: “mi ha dato fastidio che sei andata da Jakub, sono geloso lo ammetto. E’ giusto che ha fatto questo gesto verso di lui, l’importante che lei stia bene“. Dal parterre Federico interviene: “che sto a fare qua? Sono tre settimane“, ma la tronista ribatte “ho deciso di seguire il mio cuore“.

ore 15:45 – Si passa al trono di Flavio. Il tronista è uscito in esterna con Nicole e tra i due c’è stato un bacio. Intanto in studio Martina si confronta con Flavio facendogli presente di non percepire troppo la sua sincerità. In studio scoppia il confronto.

Martina non percepisce sincerità da parte di Flavio… #UomineDonne pic.twitter.com/PoOatzhtd7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 25, 2025

ore 16:00 – Intanto Angela si vuole eliminare. “Mi hai detto che ti vedevi al di fuori del programma rispetto alle altre” – dice la corteggiatrice – “non stai bene, sei incoerente. Di una persona come te non me ne faccio nulla, voglio un uomo di carattere. Se tu volevi parlare con me, dopo che abbiamo avuto il confronto, mi portavi in esterna”.