Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 23 settembre 2024 in onda su Canale 5 con il racconto testuale. Il dating show di Maria De Filippi riprende dopo la lunga pausa estiva con diverse novità, ma anche tante conferme. A cominciare dalla presenza di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti. Come sempre spazio alle vicende del Trono Classico con la presentazione dei nuovi tronisti e troniste. Spazio anche al Trono Over con alcuni protagonisti ancora alla ricerca dell’amore: da Barbara a Gemma. Chissà che qualcuno di loro non abbia trovato l’amore durante le vacanze estive!

Intanto cerchiamo di scoprire: cosa succederà nella puntata di oggi? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 23 settembre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle 14:45 +++