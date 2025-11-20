Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 20 novembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ennesimo scontro – confronto tra Gemma e Cinzia.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riparte dal Trono di Cristiana. La tronista ha scritto una lettera ai suoi corteggiatori per far conoscere un lato del suo carattere. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 20 novembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. Per la dama c’è un nuovo cavaliere: Luigi. Tina ironizza sul cavaliere, ma la dama decide di conoscerlo.

ore 15:00 – Si passa a Gloria. La dama sta conoscendo Lorenzo e Stefano, ma ha qualcosa da dire ad entrambi. “Lorenzo è un bell’uomo, l’aspetto estetico non posso dire nulla, sono entrambi due belle persone, ma con Lorenzo è partito in quinta col botto” – racconta la dama – “l’ho trovato molto spinto e ha preso una confidenza talmente forte visto che mi ha confessato che mi seguiva dai tempi di Riccardo. E’ stato molto carino, mi ha fatto molto sorridere”.

Ecco perché Gloria vorrebbe chiudere con Lorenzo… #UominieDonne pic.twitter.com/QO5WgFB32R — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 20, 2025

ore 15:15 – Alla fine Gloria decide di chiudere con Lorenzo e prosegue la conoscenza con Stefano: “mi ci trovo molto meglio“. Intanto a centro studio è il momento di Guido e Federica. “Ho conosciuto la mamma, la famiglia, l’ex compagna e i figli” – racconta la dama – “poi è venuto da me. Siamo stati molto bene“.

ore 15:30 – Nonostante Guido e Federica siano una coppia non sono ancora pronti a lasciare il programma e in studio scoppia il confronto con Tina e Gianni. “Ormai è inutile la vostra presenza in studio: avete parlato di sentimenti e delle cose essenziali, che tempo ha restare ancora una settimana qui?” domanda Tina alla dama.

Jessica e Jone si presentano in studio per conoscere Alessio! #UominieDonne pic.twitter.com/xtbnBAcYOe — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 20, 2025

ore 16:00 – Due nuove dame arrivano in studio per conoscere Alessio. Sul finale si torna a discutere di Guido e Federica. La dama conferma di essere pronta a lasciare il programma con lui, ma il cavaliere ha ancora delle titubanze. Tina e Gianni sono straniti dalla cosa e mettono in dubbio entrambi. Dal parterre Gloria interviene e chiede a Guido: “sei innamorato di lei?” e il cavaliere replica “penso di si!“: