Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 19 febbraio 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto tra Sabrina e Agnese.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Francesca. La tronista comunica di voler abbandonare il trono dopo aver scoperto delle cose su Gianmarco. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 19 febbraio 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita con Salvo, ma l’esterna non ha lasciato il segno così i due decidono di non proseguire la conoscenza.

ore 15:00 – In studio si parla di Sabrina e Giuseppe. Il cavaliere dopo aver confessato di essere attratto da Agnese delude molto la dama che ha una crisi in studio ed è pronta ad abbandonare il programma, ma viene fermata da Gianni, Tina e diverse dame.

ore 15:15 – Si parla di Francesca. La tronista ha deciso di abbandonare il trono e dopo un pò lascia lo studio. Gianluca esce per raggiungerla, mentre Gianmarco precisa “non so cosa fare“. Tina dà ragione a Francesca e attacca Gianluca: “una reazione da lui me l’aspettavo“.

ore 15:30 – Francesca torna in studio e saluta Gianmarco. Poi la tronista si rivolge a Gianluca che è la sua “scelta: “quando sono arrivata qua dentro pensavo di arrivare alla scelta emozionante con i petali. Ad oggi non penso di essere arrivata a quello, ma ti dico ci conosciamo da poco. Non ti ho mai percepito falso, mai come un attore, sei sempre stato carino, mi hai sempre tutelata anche quando ti ho messo in discussione. Non ci conosciamo da tanto, ma quel poco tempo è stato di qualità e se tu mi vuoi conoscere al di fuori ci continuiamo a conoscere al di fuori“. Gianluca accetta: “mi hai trasmesso tanto sin dalla prima volta anche se facevo fatica a credere alle sensazioni. Quando mi hai fatto quei regali in quel momento avevo bisogno di una persona che mi desse qualcosa come hai fatto tu. Sono contento di conoscerti fuori da qui“.

ore 16:00 – Si passa al trono di Gianmarco. Il tronista è uscito in esterna con due corteggiatrici. Poco dopo elimina diverse corteggiatrici in studio.