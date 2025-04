Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 16 aprile 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sabrina decide di dare l’esclusiva a Guido, ma….

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dallo scontro in studio tra Giuseppe ed Arcangelo. Novità in arrivo anche per il trono di Gianmarco e Tina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 16 aprile 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Giuseppe che chiede di poter sfidare nuovamente Gianni Sperti. L’opinionista accetta e i due si sfidano in una prova di resistenza. A giudicare è ancora una volta Tina Cipollari. “Gianni non me ne volere ma nel pigiamento dell’uva vince Giovanni, mentre nella gara resistenza Gianni è stato formidabile” – dice l’opinionista.

Tina giudica la gara di resistenza tra Gianni e Giuseppe! #UominieDonne pic.twitter.com/LOxr0s7tDw — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2025

ore 15:00 – Si passa a Gemma. La dama è uscita in esterna con Francesco F. e Tina immancabilmente dice la sua. “Tu devi cominciare a dare valore ai termini che adoperi” – precisa la Galgani, ma la Cipollari ribatte e tra le due scatta l’ennesimo scontro.

ore 15:15 – Francesco F. decide di chiudere la conoscenza con Gemma: “cerco una donna che abbia l’indipendenza che ho io. Sono qua per cercare una persona che mi dia una mano” riferendosi al fatto che la dama non guida. “Non sa fare niente, è una donna d’intralcio, lei ti fa perdere solo tempo. Hai ragione, bravo, bravissimo!” – precisa Tina.