Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 12 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo confronto a centro studio tra Paola ed Edoardo.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Alessio e Debora. Riusciranno i due a sanare le rispettive incomprensioni?. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 12 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con un faccia a faccia tra Arnaldo e Alessio. “Tu hai l’esclusiva nei confronti di Debora?” – domanda Alessio, ma la dama replica “non è così, cioè stiamo uscendo e si sta creando una sorta di esclusiva, ma non ti ho scritto questo“.

ore 15:00 – Si passa a Barbara e Renato. “A me lei piace molto, non ci piove, ma forse lei è un pochino più frenata” – racconta il cavaliere con Tina che chiede “perchè secondo te?“. Alla fine il cavaliere confessa: “lei prova poca attrazione fisica nei miei confronti, di fatto ci stiamo dando tempo“. Anche Barbara replica: “ti sto dando tempo perchè lo meriti, sei una bella persona, ma so che sarà difficile cambiare la situazione“.

Barbara si sente frenata nei confronti di Marco! #UominieDonne pic.twitter.com/wTW1x9Mt6p — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 12, 2026

ore 15:10 – Intanto per Barbara arriva un nuovo cavaliere Salvatore che la dama decide di conoscere. Si prosegue con Elisabetta che viene chiamata in causa da Alessio, ma la dama sembra irremovibile su Sebastiano.

Ermanno e Lucio sarebbero interessati a Marta! Cosa farà la dama? #UominieDonne pic.twitter.com/NvugBFhTtK — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 12, 2026

ore 15:20 – A centro studio è il momento di Marta. Due nuovi cavalieri per lei: Ermanno e Lucio. La dama decide di conoscere solo Ermanno.

ore 15:30 – Si passa al trono di Ciro. Il tronista è uscita con Martina che commenta in studio: “nonostante l’arrabbiatura l’ho pensato tanto. Mi sono fatta anche due domande per questo“. Il tronista: “sono contento che tu sei qui oggi, in queste settimane mi sono sentito tanto vicino a te visto che mi hai raccontato tanto di te, ma hai avuto una reazione che mi fa riflettere”.

https://twitter.com/uominiedonne/status/2032105796264136759

ore 16:00 – Martina scoppia a piangere dopo le parole di Ciro. Il tronista si è lamentato per un lato del carattere della dama che reagisce molto male.