Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 11 aprile 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gianmarco ha lasciato lo studio dopo aver discusso con le corteggiatrici.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono classico con Agnese. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 10 aprile 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Giuseppe. Il cavaliere è molto preso da Rosanna: “è scoppiata una scintilla enorme che neanche io so gestire. E’ una cosa bella, nuova…insomma nonostante i miei 6-7 anni che vivo da solo è per me una cosa nuova, stupenda e più grande di me. Mi piace solo lei“.

ore 15:00 – Rosanna precisa subito a Giuseppe: “io ho voglia di conoscerti, mi fa piacere sapere questo tuo interesse nei miei confronti però il mio interesse nei tuoi confronti deve essere libero. Se deciderò di vedere solo te lo dirò, se vorrò conoscere anche altra gente non vuol dire ‘non mi piace Giuseppe’ ma mettere in discussione anche me stessa. Sarò anche libera di scegliere, apprezzo tantissimo quello che hai detto“.

“Ho voglia di conoscerti, però…” Rosanna risponde così alla dichiarazione di Giuseppe! #UominieDonne pic.twitter.com/1HbIzxmBtO — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 11, 2025

ore 15:30 – Intanto si passa a Diego. Il cavaliere è uscito con Isabella: tra i due c’è stato anche un bacio. Tina commenta: “ah un bacio già la prima sera?”, ma la dama ribatte “ci conosciamo da marzo. Un bacio c’è stato ed è stato bello“. Diego parlando della dama: “è molto semplice, è una donna molto alla mano“.

https://twitter.com/uominiedonne/status/1910686253290250458

ore 16:00 – Isabella si confronta con Giuseppe che ha qualcosa da dirgli: “tu hai detto che vuoi frequentare altri uomini e ti ho detto puoi farlo“. La dama: “mi sono sentita soffocare da te, videochiamate….“. Infine si parla di Sabrina e Guido: “c’è molta complicità, lui è molto carino nei miei confronti. Lo sento molto vicino e come abbiamo detto ieri abbiamo voglia di continuare il nostro percorso e continuare a conoscerci“.