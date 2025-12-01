Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 1 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo confronto tra Federico e Agnese.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana. La tronista ha baciato Federico ed è uscita in esterna anche con Simone. Intanto Ernesto deluso ha deciso di abbandonare il programma: andrà a riprenderselo? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 1 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Agnese. A centro studio anche Roberto e Federico. La dama dopo la puntata si lamenta con Roberto che non ha preso le sue difese durante il confronto con Federico.

In studio, Roberto dà le sue spiegazioni… #UominieDonne pic.twitter.com/MksTSiJXzZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 1, 2025

ore 15:00 – Intanto in studio arriva una segnalazione su Roberto. Il cavaliere si stava sentendo con una ex dama di nome Francesca. L’indiscrezione viene confermata anche da Gloria che in passato il cavaliere si messaggiava con questa donna. In realtà l’incontro tra i due è stato antecedente alla conoscenza con Agnese.

ore 15:20 – Roberto chiede scusa ad Agnese per aver omesso di aver frequentato in passato la dama Francesca. Intanto Marta decide di chiudere la conoscenza con Federico che a sua volte termina la conoscenza con Talia.

Emanuela vorrebbe conoscere Federico! Cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/io2gVdUw0M — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 1, 2025

ore 15:30 – In studio arriva una nuova dama per Federico: si tratta di Emanuela, un vulcano di energia che convince e colpisce tutti.