Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 21 settembre 2026 in onda su Canale 5. Il dating show di successo di Maria De Filippi torna in onda dopo la lunga pausa estiva con tante novità.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal Trono Over con le ultime news sull’estate di Gemma e delle dame e cavalieri. Spazio anche all’arrivo di Alessandra Mussolini, nuova opinionista di questa edizione accanto a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 21 settembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++