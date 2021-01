Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma ha avuto un nuovo confronto con Maurizio. La dama è scoppiata a piangere dopo che il cavaliere che confermato la sua decisione di non proseguire la conoscenza.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si tornerà a parlare di Gemma che nel dopo puntata è stata avvicinata da Biagio. Non solo Davide è uscito in esterna con Beatrice. Il tronista è vicino alla scelta? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 27 gennaio 2021 in diretta

ore 14:45 – Si comincia con il dopo puntata di Gemma e Biagio. Il cavaliere cerca di rincuorare la dama, ma arriva Maria ad interromperli. “State bene insieme, ne avete detto di bugie” – dice la dama Maria, ma ecco arrivare anche Aurora e Sabina con il cavaliere che difende Gemma, ma Sabina rivela “bugiardo hai detto che se Gemma si spogliava ti cadeva tutto, vergognati“. Gianni prima però domanda: “oggi siamo autorizzati a parlare di Aurora oppure non ci è concesso“, ma la dama replica “puoi, basta che non dici parolacce”. Sabina dal canto suo precisa: “sono intervenuta perchè hanno fatto il mio nome“.

ore 15:00 – Gemma dal parterre difende Biagio: “qualsiasi cosa abbia detto Biagio dove sta la solidarietà femminile? Tu che fai sempre la santarellina e che sei dalla parte delle donne, se anche lui ti ha detto qualcosa la parte peggiore l’hai fatta tu riportando questa cosa. Noi stavamo parlando e voi siete intervenute. Mi stava parlando di cose in cui non c’entravate niente, Maria aspetta il momento per intervenire come un falco su una cosa in cui non c’entravate nulla. Ma finitela, ma come vi permettete voi l’avete sfruttato fino all’ultimo”.

ore 15:10 – Nuovo scontro in studio fra Aurora e Armando. La dama: “loro si espongono, dicono determinate cose allusive senza prove come ha fatto Armando“, ma il cavaliere si infuria “tu esci dallo studio e dai le anticipazioni ad un giornale di gossip online, tu. Tu butti la pietra e nascondi la mano. Vuoi le prove? Te le porto, ma tu te ne vai dal programma”. La dama si difende: “neanche usciamo dal programma che già ci sono le anticipazioni”, ma anche Gemma la riprende. Gianni non perde occasione: “se fosse vero Aurora come chiunque altro deve lasciare il programma. Chi esce dal programma e rilascia anticipazioni non può stare nello studio“. Armando torna in studio con il cellulare e legge la conservazione con il direttore del giornale online che ha le anticipazioni sul programma.

ore 15:20 – Aurora messa sotto accusa: è lei o non è lei che rivela le anticipazioni sul programma? Maria De Filippi cerca di difenderla facendo capire agli opinionisti e al parterre che il programma andando in onda non ha “segreti di stato”. Gianni e Tina chiedono alla dama di prendere il cellulare.

ore 15:30 – E’ il momento di Davide Donadei. Il tronista è uscito in esterna con Beatrice: i due si chiariscono dopo gli scontri delle ultime puntate. “Io quando ti vedo...” dice la corteggiatrice con il tronista che decide di spegnere le telecamere. “Sono rimasto contento per come siamo stati, avevo un pò di ansia sinceramente” – racconta il tronista – “sono stato molto bene. Boh non solo“. Chiara è arrabbiata e scossa dalla cosa: “sono rimasta male, tutti i gesti che fai per me importanti quando arriviamo qua io non esisto più. Per te c’è sempre solo Beatrice“.

ore 15:45 – Chiara e Davide si scontrano in studio. Il tronista è stranito dalla reazione della corteggiatrice dopo aver visto il bacio con Beatrice: “ieri sera ho baciato una ragazza, al di fuori il tradimento non lo vedi. Non mi sta bene la tua non reazione”. La corteggiatrice scoppia in lacrime per le parole del tronsita che le dà dell’allucinante: “l’hai baciata per vedere la reazione mia?”.

ore 16:00 – Si parla ancora di Trono Classico con Sophie. In studio arriva Matteo, ma non c’è Giorgio. “Mi aspetto un post puntata” – dice il corteggiatore, ma la tronista non è affatto andata a riprenderlo, ma rivela “vorrei che lui ci fosse perchè a me lui piace“. Dopo la puntata Giorgio è su tutte le furie: “questa è fuori di testa. Non ho carattere, io sono noioso. Ma cos’è il circo? Ma dammi un motivo per rimanere, ma non il bacio che alla fine non è nemmeno così tanto…Tu mi hai baciato perchè volevi baciarmi. Io sono venuto qua per uscire con una persona, ma dobbiamo essere in due a crederci“.