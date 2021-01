Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 26 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la tronista Sophia è stata l’indiscussa protagonista. Nonostante il bacio a telecamere spente con Giorgio, le cose tra i due ha preso una piega inaspettata visto che hanno avuto un durissimo confronto in studio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma e Maurizio. Dopo aver scoperto che il cavaliere la considera solo “un’amica”, la Galgani decide di ricominciare il suo percorso nel dating show conoscendo un altro Maurizio e non solo. Per la dama di Torino, infatti, scenderà un nuovo corteggiatore molto più giovane di lei. Chi sarà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 26 gennaio 2021 in diretta

ore 14:50 – Gemma dopo la puntata si sfoga parlando di Maurizio. La dama poi entra in studio sulle note di “Ricominciamo” e si confronta con il cavaliere: “volevo parlare con te del fatto che ieri sei venuto vicino a me. Quando ti sei avvicinato ho ritrovato quel Maurizio dei primi tempi e di quei momenti bellissimi che abbiamo condiviso“. La dama precisa: “era importante fare l’amore, ma non si è mai parlato dei momenti belli che abbiamo vissuto: la colazione insieme, il giornale…“. Tina ribatte “sono cose normali, non è che ti deve amare una persona perchè va a comprare una rivista o le sigarette“.

ore 15:00 – Maurizio precisa a Gemma: “ero tranquillo in quel momento e mi sono sentito di venire da te perché sei una persona che ho frequentato fino all’altro ieri. L’ho fatto volutamente e mi ha fatto piacere che mi hai accolto senza litigare“. La dama di Galgani in lacrime ribatte: “c’è qualcosa che non mi torna, tutto quello che è stato prima ad un certo punto hai preso questa posizione e hai fatto un cambiamento radicale. Ho la sensazione che ci sia qualcosa che ti ha fatto cambiare, l’intuito femminile non fa sbagliare mai. Abbiamo vissuto 4 settimane, abbiamo avuto delle giornate con 10-12 chiamate al giorno..”. Il cavaliere però ha da ridire: “non è così, ma non siamo riusciti a chiarirci. Non mi hai mai capito, come fai a dire che non ci siamo sentiti?”.

ore 15:15 – Tina è su tutte le furie con Gemma che si interroga ancora perchè Maurizio ha deciso di interrompere la conoscenza: “non vai bene per lui, può succedere che le cose cambiano. Ci sono stati uomini sposati che hanno abbandonato la propria compagna dopo 25 anni di matrimonio senza dare spiegazioni chiare. Ma dopo 3 settimane che hai frequentato un uomo devi avere una spiegazione? E’ finita perchè non gli vai più bene“. Allora Maurizio fa una nuova doverosa precisazione: “non ho voluto cancellare due mesi, non mi sembrava corretto terminare un rapporto così. Poi se tu sei ancora coinvolta sentimentalmente ci sta che in questo momento mi stia facendo queste domande, ma ciò non vuol dire che sono venuto lì per illuderti“.

ore 15:30 – Intanto Gemma ha sentito al telefono altri due cavalieri: Gianluca e un nuovo Maurizio. “Ho avuto una puntata pesante, particolare, ho pensato che ci saremmo visti oggi” – dice Gemma anche se il “nuovo Maurizio” sta sentendo anche Aurora e Maria. Proprio con quest’ultima, il cavaliere si è scambiato un bacio a stampo. Dal parterre Maria rivolgendosi a Maurizio dice: “a lei la illudi a me no“, ma il cavaliere replica “non paragonarti a Gemma“.