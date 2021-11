Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 9 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata il bacio fra Ida e Diego.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del martedì 9 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina che prima dà un’occhiata ai cavaliere e poi sistema la mummia rifatta.

ore 15:00 – Gemma si sfoga nei camerini: “Costabile l’ho trovato prevenuto. Usa come alibi Tina come pretesto per dare un senso diverso alla nostra conoscenza. Ho delle perplessità su di lui“. Non solo, la dama rilancia: “credo non sappia nulla della mia vita, non mi è sembrato così interessato. Mi dispiace, è cambiato, è più prevenuto“. Gianni dissente: “è lei la prevenuta, attribuisce le colpe a lui, sta facendo tutto da sola“.

ore 15:05 – “Gemma non vali niente” dice Tina – “ti metti a fare l’odalisca. Lui ti inviata a Sharm e non ci va perchè i tempi non sono maturi, ma fare Torino – Firenze non lo era”.

ore 15:15 – Dominique precisa: “non ho offeso Gemma, se si è sentita offesa vuol dire che l’animo sporco“.

ore 15:30 – Intanto Costabile in studio parla della conoscenza con Gemma: “sono un pò stranito. Le ho fatto una domanda su come vivere la nostra conoscenza e sto ancora aspettando una risposta“. La dama si difende: “ma ci stiamo conoscendo“, ma il cavaliere ribatte “forse è arrivato il momento di dire la verità” e a sorpresa chiude la storia con la Galgani. “Mi stanno dipingendo e descrivendo come la persona che non sono” – dice Costabile che chiude con Gemma.

ore 16:00 – Gemma poi parla dei social e in particolare della sfilata. “La signora è di una perfidia paurosa, si è compiaciuta con questa persona che mi ha attaccato, facendole i complimenti” dice la Galgani rivolgendosi a Isabella che cerca di spiegarsi, ma è interrotta dalla dama. In studio Armando non perde occasione per pizzicare la dama.