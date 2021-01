Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 29 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma ha voluto confrontarsi ancora una volta con Maurizio. Il cavaliere le ha nuovamente confermato che la loro frequentazione è finita.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Davide Donadei riceverà una bellissima sorpresa da parte di una delle due corteggiatrici. Di chi si tratta? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 29 gennaio 2021 in diretta

ore 14:46 – Si comincia da Roberta e Riccardo che, a centro studio, si confrontano. “Tu hai avuto il coraggio fino a mezzanotte di discutere al punto che ad un certo punto prendo e vado a dormire da un’altra parte” – racconta la dama. Gianni e Tina: “siete noiosi, ad un certo punto basta. Se avete voglia di stare bene ok, ma sembra un pretesto per discutere e mi viene anche qualche dubbio che magari lo fate apposta“.

ore 15:00 – E’ il momento dell’ingresso dei tronisti del Trono Classico Davide Donadei e Sophie Codegoni. Si parte con il tronista che raggiunge il centro studio: per lui entra Chiara. Un nuovo accesso confronto tra i due dopo la mancata reazione della corteggiatrice al bacio di Davide con Beatrice.

ore 15:15 – Dopo il confronto con Chiara, Davide è uscito in esterna con Beatrice con cui ha trascorso una giornata intera. Dalla colazione ad una lunga passeggiata per Roma con un finale davvero emozionante. Beatrice ha scritto una serie di motivi che la spingono a sceglierlo: “ti scelgo perchè hai un grande cuore, sei una bella persona e così misteriosa. Nonostante la corazza da duro e forte so che sei buono e che hai più paura di me“. Un momento che fa piangere il tronista, ma sul finale anche Beatrice piange “ho paura di perderti“.

ore 15:30 – Si torna a parlare del Trono Over con Nicole divisa da Armando e Carlo .Il cavaliere napoletano racconta: “pensavo che fosse libera da lui e invece hanno continuato anche con la cena. Mi fa piacere che riesca a sentirla, anche se ci sono stati dei cambiamenti dalla prima alla terza uscita: non risponde più ai messaggi quando è con lui“. Carlo precisa: “quando siamo fuori diamo priorità ai nostri figli e poi a noi. E’ una questione di rispetto nei confronti miei e suoi“. Ma le sorprese non finiscono qui visto che Nicola rivela che Maurizio le ha lasciato il numero.

ore 15:45 – Armando fa un discorso a Maurizio: “non ti puoi permettere una donna come Nicola, ma neppure come Gemma. C’è un ciclo di vita: bambini, adolescenti, adulti e anziani. Tu sei un uomo che pur di tutelare se stesso ed ovviare sulla tua conoscenza con Gemma sei venuto a meno di queste regole che sono alla base della mia vita. Attenzione per anziani non intendo vecchi, ma quando ti avvicini ad una donna come Gemma hai fatto un grande errore”. Il cavaliere dà un out out a Nicole: “se vuoi conoscere lui, io mi vado a sedere”, ma la dama replica “abbiamo parlato in difesa di una donna, non mi è piaciuto come si è comportato con Gemma”. Intanto anche Armando fa una rivelazione choc: “Maurizio ha una donna fuori e dei figli che vuole nascondere“. Dal parterre interviene Aurora: “Nicole tu hai accettato il numero di Maurizio per difendere Gemma? Non la trovo una cosa normale“.

ore 16:00 – Gemma precisa nuovamente delle cose a Maurizio: “tu vuoi soltanto che qualcuno ti dica quello che vuoi”, ma il cavaliere replica “le cose le abbiamo fatte insieme“, ma la dama reagisce “vergognati per quello che dici. Continui ad umiliarmi con le tue parole. Dovevi fermarmi, dovevi essere sincero e leale. Tu sei entrato da single, ma oggi non vuoi dire le cose come sono. E’ più offensivo così, non sai mai cosa dire”. La dama è furiosa: “sei tu che hai chiuso soltanto perchè ho detto mezza parole e poi ti scambi il numero con Nicole? E’ la conferma di tutto, mi hai lasciato da sola tutte le feste ma cosa pretendevi da me. Cosa volevi di più?”.