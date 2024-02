Le talpe di Amici News ci hanno svelato alcune succulenti novità su Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni dalla registrazione odierna, 8 febbraio 2024. A quanto pare nelle prossime puntate vedremo il ritorno in studio di Mario. Ecco tutte le ultime news.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario torna in studio

Tenetevi forte perché le talpe di Amici News ci svelano su Uomini e Donne anticipazioni succulente. A quanto pare Mario farà ritorno nel programma. Perché? Con che faccia si presenterà dopo tutte le segnalazioni ricevute? In realtà Mario torna solo per chiedere scusa, ma Ida sottolinea che ci deve pensare e si prende il suo tempo. La Platano vuole tenerlo sulle spine. Farà bene? In primis lei ha detto che le scuse non le accettava, poi si è corretta e ha detto che voleva prendersi il suo tempo. Lui è quindi uscito dalla trasmissione. Non si sa ancora che altro succederà. Ida lo farà richiamare?

Nel frattempo Ida è uscita con Pierpaolo, nuovo corteggiatore. Con lui pare essere andato tutto bene. Lui le ha dedicato una canzone e lei si è commossa. La tronista ha litigato con Sergio – dopo che sono usciti insieme – perché quest’ultimo faceva polemica su un ballo andato male. Una lite quasi sul nulla che rovina tutti i bei momenti che hanno trascorso insieme.

Trono Over: tutte le news

Altro ritorno in studio? Quello di Emanuela e Marco Antonio, pronti a raccontare la loro storia d’amore e come le cose stiano procedendo lontano dalle telecamere.

La puntata prenderà il via, però, con Gemma, che sta uscendo con un nuovo corteggiatore. Lui non pare molto convinto, ma per ora tutto procede e pare andare tutto molto bene.

Davanti ad Ernesto si sono sedute ben quattro dame. Una su tutte? Barbara. Per quest’ultima dovrebbe arrivare un corteggiatore, ma lei non lo tiene e balla con Ernesto. Cosa vorrà dire? C’è un interesse particolare?

Il trono classico: cosa è accaduto?

Brando è uscito con Beatriz e Raffaella. Beatriz, in studio, ha litigato, come ormai succede quasi sempre, con Tina Cipollari. Cosa è accaduto? Pare che Tina abbia rovinato l’esterna a Beatriz entrando e uscendo dal camerino.