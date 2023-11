Eccoci qui per parlare di Uomini e Donne e delle anticipazioni della registrazione di oggi, lunedì 6 novembre 2023. Abbiamo succulente novità sulle prossime puntate del programma di Canale 5 che vedremo andare in onda nei prossimi giorni o settimane. Cosa è accaduto negli studi Elios? Ci sono news sia per il trono classico che per il trono over. Ecco cosa ci hanno riferito le talpe di Amici News.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Uomini e Donne anticipazioni: cosa accadrà nel trono classico

Brutte notizie per i tronisti di Uomini e Donne. Da Brando si sono eliminate diverse ragazze e ne è esce solo una nuova.

Da Cristian Forti si sono eliminate altre due ragazze perché lui è andato a riprendere Virginia. Pare dunque non tirare una bella aria.

Trono over: cosa hanno combinato i più anziani?

Si torna a parlare di Silvio e Gemma. Ritorno di fiamma? No. E’ proprio il caso di dire che per Gemma “non c’è mai una gioia“. Silvio ha sottolineato di non essere interessato a voler iniziare una nuova storia con la dama torinese. Quello che è stato, è stato. Niente minestre riscaldate. Tra di loro non ha funzionato e quindi è bene che entrambi facciano nuove conoscenze.

Spazio ad Alessio e Claudia. I due hanno litigato perché si è presentato in studio l’ex di Claudia che voleva una nuova possibilità. L’uomo voleva riprovarci con lei e voleva uscire insieme per una mini esterna per vedere se c’era modo di recuperare la storia tra loro due. Claudia ha rifiutato. Ad Alessio non è piaciuta la situazione e ci è rimasto male.

Sfilata uomini: ecco il tema da seguire

Finalmente dopo tanto tempo assisteremo ad una sfilata uomini. Insomma non saranno Gemma, Roberta e colleghe a tener banco, bensì: Silvio, Alessio, Gianluca e tutti gli altri.

Tema della sfilata? Vieni a scoprire la cosa migliore.