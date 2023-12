Cosa è accaduto a Uomini e Donne secondo le anticipazioni emerse dalla registrazione di oggi, lunedì 4 dicembre 2023? Le talpe di Amici News ci svelano in esclusiva alcuni succulenti spoiler sul destino di dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori o corteggiatrici. Pronti a scoprire insieme a noi quali storie si sono infrante e quali, invece, proseguono a gonfie vele? Ebbene due coppie hanno lasciato lo studio. Ecco di chi stiamo parlando

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 4 dicembre: le ultime novità

Le talpe di Amici News ci svelano che durante la registrazione di Uomini e Donne di oggi, 4 dicembre 2023, una coppia che nelle settimane ha fatto molto discutere, ha lasciato lo studio. Di chi stiamo parlando? Di Marco Antonio e Manuela. In questi giorni abbiamo visto andare in onda le puntate riguardanti uno stop tra i due con Marco Antonio che ha chiesto di frequentare Roberta. A quanto pare, però, nelle registrazioni successive, le cose sono cambiate. Le puntate andranno in onda nei prossimi giorni. Ed oggi siamo pertanto giunti alla decisione di uscire dal programma insieme. Come andrà? Secondo le talpe le premesse non sono buone. A spingere, anzi quasi a costringere, i due a uscire, anzi a costringere soprattutto Marco Antonio pare sia stata Tina Cipollari.

Oltre a loro a lasciare lo studio sono stati Marcello e Jasna. Questa è apparsa una uscita reale, bella e sincera. Al contrario di quella di Marco Antonio ed Emanuela.

Ida assente in puntata.

Roberta continua nel mentre ad uscire con Alessandro.

Barbara ha litigato con un signore, un nuovo cavaliere che ancora non abbiamo conosciuto. Si tratta di qualcuno giunto per conoscerla, ma con cui Barbara ha chiuso perché a quanto pare non le piace la barbara del cavaliere. E’ nata quindi una accesa discussione tra quest’uomo e Tina Cipollari che si è interrotta solo quando Aurora ha chiesto di poterlo conoscere perché le piacciono gli uomini forti e con la barba.

Questo cavaliere, proveniente dalla Sardegna, ha dato l’impressione di essere giunto in studio solo per stare sotto i riflettori. Tina si è arrabbiata in primis per questo perché l’uomo ha rivelato di essere sceso solo per Barbara, ma una volta ‘scaricato’ è rimasto a centro studio fino a quando Aurora non si è proposta. A questo punto però nonostante Aurora volesse uscire a cena una volta terminata la registrazione, lui ha proposto di vedersi, invece, solo la mattina seguente per un semplice caffè. Tina è quindi intervenuta nuovamente per comprendere quali fossero le vere intenzioni dell’uomo e cosa fosse venuto a fare a Uomini e Donne.

Anticipazioni trono classico : i troni di Brando e Cristian

Brando ha baciato Raffaella e ha litigato con Beatriz.

Cristian, invece, ha litigato con Virginia. Il tronista è rimasto molto male per il fatto che Virginia non sia andata all’appuntamento e si è molto arrabbiato che la corteggiatrice gli abbia dato buca. La lite dai due ha preso il via proprio da questo. Virginia l’ha fatto come ripicca. Inizialmente i due si sono parlati solo tramite Maria De Filippi. Successivamente si sono messi a ballare al centro dello studio, ma a metà ballo Virginia se ne è andata e l’ha lasciato solo.