A Uomini e Donne secondo le anticipazioni delle talpe di Amici News è andata in scena, negli studio Elios, una lite furiosa tra Mario e Ida. Cosa è accaduto? Ecco cosa ci hanno svelato dopo la registrazione di oggi, 22 gennaio 2024. A quanto pare ne vedremo delle belle. Lo studio si animerà ancora e nuove discussioni si accenderanno trovando come protagonisti: Ida, Alessandro, Roberta, Mario e altri volti noti.

Uomini e Donne anticipazioni: cosa è accaduto nella registrazione odierna?

Cosa è accaduto a Uomini e Donne nella registrazione odierna? Cosa ci svelano le talpe di Amici News? Ecco cosa abbiamo scoperto. In primis le liti. La prima tra Roberta, Ida, Mario e Alessandro. L’altra? Tra Ida e Mario. Gli animi di entrambi si sono parecchio surriscaldati, ma alla fine hanno anche fatto pace con un bacio in centro studio.

Claudia è uscita dallo studio con Alessio. Sarà amore? Ebbene se son rose fioriranno. Le premesse non sono delle migliori. Nel senso che Alessio ha scritto una lettera a Claudia ed è entrato con uno spazzolino ed altre cose in studio. Il cavaliere voleva invitare la dama a vivere con lui, ma quest’ultima ha detto di “No”. Sono nate così forti discussioni. Claudia è uscita dallo studio e Alessio l’ha inseguita. Si sono baciati e hanno deciso alla fine di uscire dal programma insieme. In studio sono partite le scommesse sulla durata della relazione.

Alessandro ha chiuso con Maura e c’è stata, da qui, una mega discussione tra Roberta, Ida, Mario e Alessandro. Quest’ultimo ha litigato infine anche con Cristina. Come si muove, insomma, riesce a fare danni.

Orfeo, invece, ha chiuso con Gemma. Per la famosa dama torinese non c’è pace. Quest’anno sembra non riuscire a trovare la persona giusta con cui potersi presentare in centro studio.

Il trono di Ida Platano

Per Ida sono scesi 3 nuovi corteggiatori.

Si è scatenata, come dicevamo, una furiosa lite tra Ida e Mario, ma per fortuna è terminata con un bacio. Insomma tutto è bene quel che finisce bene.

Mario e Roberta hanno manifestato numerose perplessità su Ida, ma anche sui sentimenti di Alessandro per Ida.

Alessandro poi chiede a Roberta di ballare di nuovo con lei, ma lei rifiuta ancora una volta.

Trono classico: le anticipazioni

Brando è andato a riprendersi Beatriz e si sono baciati. Raffaella ha quindi abbandonato lo studio. Cos’altro accadrà?