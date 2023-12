Amici e Uomini e Donne si prendono qualche giorno di festa. Non ci sarà infatti oggi, domenica 24 dicembre 2023, la consueta puntata pomeridiana con il talent condotto da Maria De Filippi. Il dating show dei sentimenti invece non andrà in onda domani, giorno di Natale. Vediamo insieme quando ritorneranno in programmazione.

Amici, non va in onda oggi: stop durante le feste

Come ogni anno, Amici e Uomini e Donne non andranno in onda durante le feste natalizie e a Capodanno. Si prenderanno un periodo di pausa che durerà circa due settimane. L’appuntamento con i due programmi, condotti da Maria De Filippi, è direttamente per il nuovo anno. Sia Natale che Capodanno sono capitati di domenica, giorno in cui è prevista la messa in onda del pomeridiano di Amici con giudici del mondo dello spettacolo ed esperti del settore che valutano gli allievi.

L’ultima puntata del daytime è infatti andata in onda venerdì 22 dicembre e abbiamo potuto vedere i ragazzi scambiarsi i regali e gli auguri di Natale. I fan più attenti però hanno notato che alla cena mancava Holden. Per sapere cosa è successo al cantante si dovrà attendere il 7 gennaio 2024, data di messa in onda della puntata della domenica di Amici. Dal giorno successivo ritornerà in programmazione il consueto day-time.

Uomini e Donne, quando torna in onda

Stesso destino per Uomini e Donne dato che venerdì 22 dicembre è andata in onda l’ultima puntata del 2023. In questi giorni sui social stanno circolando alcune anticipazioni riguardo le registrazioni del programma ma dovremmo attendere il nuovo anno per sapere cosa accadrà ai protagonisti del trono over e a quello classico. Uomini e Donne infatti tornerà in onda dopo l’epifania, cioè lunedì 8 gennaio 2024. Solo allora potremmo vedere come prosegue la conoscenza di Cristian e Brando con le loro corteggiatrici. Occhio anche ad Ida Platano e al triangolo che si sta creando tra Roberta-Alessandro Vicinanza e Cristina. Al posto del dating dei sentimenti, Mediaset manderà in onda alcuni film e serie dedicate al Natale. Previsto anche un doppio appuntamento con La Promessa.