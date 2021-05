Dopo aver sorpreso i telespettatori con la scelta registrata a Uomini e donne, decidendo di stare insieme ad Alessio Ceniccola, Samantha Curcio fa parlare di sé per aver subito una delicata operazione nei giorni in cui il suo neo compagno l’ha difesa dal body-shaming di cui è finita vittima sui social. In rete, infatti, Alessio ha registrato un intervento per mettere a tacere gli hater che lo invitano a meditare sul fatto che Samantha non sia la donna giusta perché non magra. E sulla scia del botta e risposta avutosi sul suo conto, la Curcio si è intanto lasciata operare al capo, per poi smentire alcuni rumor circolanti nel web sul suo conto.

Uomini e donne, è amore tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola

Hanno registrato una scelta a Uomini e donne ricca di emozioni e ora, Alessio Ceniccola e Samantha Curcio, sono al centro del gossip per una serie di eventi che li vedono protagonisti. In questi giorni in cui Samantha ha subito un intervento delicato, Alessio Ceniccola ha risposto a mezzo social agli hater che scherniscono l’ex tronista curvy per il fatto di essere in carne e non magra, come spesso la società vorrebbe per una donna. In un messaggio pubblico, quindi, Alessio ha voluto mettere a tacere le malelingue sulla sua compagna, con cui ormai fa coppia fissa, stigmatizzando i messaggi ricevuti in rete dagli hater che muovono del body shaming a Samantha.

“Vorrei dire una cosa a tutti questi geni che pensano ancora a ste cose. Per me Sam è bella come il sole, è bellissima. È la più bella che esista. Ma voi veramente pensate ad un chilo in più, ad un chilo in meno? Basta, basta veramente.(…)”, sono le parole d’amore e di difesa, che Ceniccola ha speso contro gli hater, per l’amata Curcio, via social.

Samantha si apre sull’operazione

Ma non è solo per lo spiacevole botta e risposta social che la neo coppia nata a Uomini e donne è al centro del gossip. In questi giorni, Samantha ha fatto sapere ai follower di doversi sottoporre ad un intervento, svelando di aver fatto un elettrocardiogramma di controllo.

Un dettaglio quest’ultimo che ha fatto girare la voce che lei stesse per sottoporsi ad un intervento al cuore. Ma la verità è un’altra. L’operazione cui si è sottoposta Samantha, seppur delicata, è stata alla testa, per la rimozione di tre cisti. Così come ha fatto sapere la stessa Curcio a mezzo Instagram, dopo l’operazione subita il 28 maggio 2021: “Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta solo tre cisti in testa e quindi ho tre punti”.

Con il suo ultimo intervento, quindi, Samantha tiene a smentire i fake rumor circolanti in rete sul suo conto e intanto prosegue per lei a gonfie vele la lovestory appena avviata con il corteggiatore scelto a Uomini e donne, Alessio Ceniccola.