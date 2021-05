Si è formata una nuova coppia alla corte di Uomini e donne, ovvero Alessio Ceniccola e Samantha Curcio (guarda qui la scelta di Samantha). La prima tronista curvy e il suo prescelto hanno rotto il silenzio sulla loro decisione di uscire come coppia dal dating-show di Canale 5 raccontandosi alla Redazione del programma e al web. Subito dopo la scelta, incalzato dalla Redazione, Alessio si è in particolare detto sorpreso di aver fatto capitolare Samantha, per poi festeggiare con la compagna il traguardo raggiunto in amore. insieme ai follower.

Uomini e donne, le prime parole della neo coppia, Alessio Ceniccola e Samantha Curcio

Incalzati dalla Redazione di Uomini e donne sulla loro frequentazione, subito dopo la loro scelta andata in onda il 10 maggio 2021 su Canale 5, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola hanno rilasciato dichiarazioni importanti. “Una scelta imprevedibile, c’ho avuto paura anche durante la scelta, parlava parlava e io avevo paura di non portarla via con me. Spero che duri per sempre, perché ho trovato una donna, quella che volevo”, ha fatto sapere Alessio. Poi la parola passa a Samantha: “Abbiamo una complicità forte. Quello che mi potrebbe piacere è che noi ci compensiamo, vedo una storia bilanciata e matura tra me e lui ed io sono molto orgogliosa di lui”.

Intanto sul profilo Instagram Alessio Ceniccola, tra le stories, si mostra felice insieme a Samantha Curcio, in un video che li immortala nel post-scelta mentre festeggiano con tanto di champagne.

Alessio Ceniccola e Samantha Curcio: la prima luna di miele

Sui social, il popolo del web lancia messaggi di beneplacito alla nuova coppia nata a Uomini e donne, che ha saputo regalare tra le emozioni più disparate alla corte del dating-show di Maria De Filippi. Non a caso, Alessio, sempre tra le Instagram stories, ora condivide molti post dei suoi fedeli sostenitori che lo ritraggono insieme alla sua dolce metà.

Subito dopo aver registrato la loro scelta Alessio Ceniccola e Samantha Curcio si sono uniti in una prima esterna romantica, una sorta di luna di miele post-scelta per suggellare la loro unione dopo aver sottoscritto il protocollo Anti-Covid 19, che prevede il distanziamento interpersonale, l’utilizzo di mascherine anti-virurs, l’igienizzazione delle mani. Tutte regole quest’ultime per cui la Redazione chiede la massima ottemperanza e la massima responsabilità da parte dei protagonisti del dating-show di Maria De Filippi.