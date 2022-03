Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, racconta attraverso le pagine del settimanale Mio la sua esperienza all’interno del programma di Canale 5 e si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe.

Uomini e donne, Alessandro Verdolini «Non perdono Andrea Nicole»

Della sua partecipazione a Uomini e Donne e dell’incontro con Andrea Nicole, Alessandro Verdolini racconta «Uomini e Donne è un programma che ho sempre seguito, e che avrei sempre voluto fare. Avevo letto qualcosa sul percorso di Andrea Nicole. Quando l’ho vista, mi è piaciuta subito, l’ho trovata una bellissima ragazza. Conoscendola avevo avuto poi modo di lasciarmi attrarre anche dal suo carattere».

Alessandro racconta che anche la sua famiglia non aveva fatto alcun problema a una possibile relazione tra i due e che il percorso di Andrea Nicole non avrebbe assolutamente influito: «All’inizio erano un po’ straniti perché non avevano mai conosciuto persone che hanno affrontato lo stesso percorso di Andrea Nicole, poi con il passare delle settimane hanno sempre più appoggiato la mia volontà».

Alessandro Verdolini e la scelta di Andrà Nicole

Alessandro nell’intervista si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe e fa sapere cosa rimprovera all’ex tronista: «Avrei preferito che la scelta fosse avvenuta in maniera diversa. Che avesse detto, guardandomi negli occhi: “Scelgo lui”. Non mi aspettavo finisse così, soprattutto perché tre giorni prima in esterna ci siamo baciati».

In merito alla scelta di Andrea Nicole nei confronti di Ciprian, Alessandro dice: «Ho sempre sospettato che fosse lui la scelta. Quando le facevo notare che aveva occhi solo per lui, mi bollava subito come paranoico. In esterna l’ho sempre sentita vicina, in studio il suo atteggiamento cambiava».

Il perdono di Uomini e Donne nei confronti di Andrea Nicole

Verdolini parla anche del perdono di Maria De Filippi nei confronti di Andrea Nicole. Su questo punto l’ex corteggiatore dice: «Non me l’aspettavo, non era mai successo prima. Con questo non discuto la scelta di Maria, ci mancherebbe. Io avrei preferito rispetto, avrebbe dovuto parlarmi in faccia direttamente. Maria l’ha perdonata, ma io no. E non lo farò in futuro».

Alessandro Verdolini e il rapporto con Samuele Carniani

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Alessandro ha legato molto con Samuele Carniani. I due ex corteggiatori si sono però allontanati, a quanto pare, a causa del fatto che Samuele sia stato scelto da Roberta e che Roberta sia molto amica di Andrea Nicole: «Evidentemente Samuele ha cambiato opinione nei confronti di Ciprian, del quale non aveva una buona considerazione. Non mi aspettavo che Samuele potesse trascurarmi in questo modo. Il mio giudizio su Samuele come persona non cambia, per me lui rimane quello che ho conosciuto a Uomini e Donne. Mi dispiace per come sono andate le cose».

Tornare a corteggiare una donna del trono over?

Della possibilità di corteggiare una donna del trono over, Alessandro dice: «Ho guardato il parterre femminile per pura curiosità. Nella vita può succedere di tutto. Credo che l’amore e i rapporti in generale non abbiano limiti di età. Personalmente quando mi approccio a qualcuna, l’età non è sicuramente uno dei problemi che mi pongo».