Domani, 6 marzo 2020, Uomini e donne dà spazio all’ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over. A partire dalle ore 14.45 di questo venerdì pomeriggio, infatti, da Maria De Filippi vanno in onda le nuove vicende sentimentali con protagonisti cavalieri e dame provenienti da tutta Italia. Ma cosa succede nel nuovo appuntamento con la trasmissione?

Uomini e donne, domani in onda il Trono Over con Veronica e Armando

La parte centrale della puntata di Uomini e donne di domani, vede schierata Veronica Ursida: la dama del Trono Over comincia a piangere dopo l’uscita in esterna con uno dei cavalieri.

Veronica scoppia in lacrime, mentre il corteggiatore trentenne di nome Andrea paventa l’ipotesi che la dama abbia già un fidanzato. Che sia questo il motivo per non proseguire la conoscenza?

“Ora asciugati le lacrime”, allora, sono le dure parole che Armando Incarnato rivolge alla diretta interessata, mentre Maria De Filippi interviene ricordando al cavaliere di essere “un uomo”. Che la conduttrice abbia cazziato il corteggiatore napoletano?

Intanto, Veronica chiarisce di non voler offendere il nuovo arrivato e, al centro dello studio, gli comunica di essersi sentita più “mamma” che donna. “Sono venuta qui per dare un taglio al mio passato” le sue parole.

Uomini e donne, anticipazioni dalla puntata del 6 marzo 2020

Quindi, sempre secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne di giovedì 6 marzo 2020 assistiamo alle ultime news sugli altri volti del popolare Trono Over di Canale 5.

“Io devo andare a fondo” la richiesta in studio di Gianni Sperti a proposito di Marcello Michisanti. “Non ho bisogno di nessun uomo che mi mantiene. Te lo posso garantire” la risposta di Anna Maria.

Infine, spazio anche agli aggiornamenti su Marco B. e Antonella. “A me dispiace ma c’è uno per Antonella” l’annuncio di Maria De Filippi, parole che arrivano poco prima di lasciare spazio ad un nuovo ballo in trasmissione.

Ecco qui il video da Witty tv con tutte le nuove anticipazioni e il riassunto della puntata di oggi. A domani!