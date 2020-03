Domani, giovedì 5 marzo 2020, la nuova puntata di Uomini e donne, che va in onda dalle ore 14.45 nel pomeriggio di Canale 5, vede protagonisti tutti i principali cavalieri e dame del Trono Over.

Uomini e donne, domani in onda il Trono Over con Ida e Riccardo

Stando alle news ufficiali, infatti, il nuovo appuntamento col Trono Over di Uomini e donne prevede anche il ritorno in studio di Ida e Riccardo, ancora una volta protagonisti perché in crisi.

In puntata, infatti, Platano svela che “sono successi svariati problemi”, mentre Guarnieri parla di “situazioni di intimità”, che l’uomo avvertirebbe come “prove” d’amore contrarie alla stabilità del rapporto.

Quando, però, la diretta interessata allude ad una possibile mancanza di desiderio, è allora che il cavaliere sembra stroncare tutto con questa frase: “Così non posso più andare avanti”.

Uomini e donne, anticipazioni puntata del 5 marzo 2020

L’altra parte della puntata del 5 marzo 2020, è invece dedicata al rapporto tra Marcello e Annamaria. Secondo le ultime anticipazioni, infatti, il cavaliere di Uomini e donne si scontra con Simonetta, mentre la dama fa chiarezza sulla propria persona.

Quindi, in studio Michisanti incassa le accuse di non essere un signore, mentre Annamaria specifica chiaramente che vorrebbe essere “giudicata gentilmente per quella che sono e non per quella che è l’apparenza”.

Infine, spazio anche all’intervento a gamba tesa di Valentina Autiero (a proposito della nuova conoscenza tra l’ex corteggiatore di Gemma e la donna) e a tutti i chiarimenti del caso tra Massimiliano e Valentina M.

Qui il video da Witty tv con le anticipazioni ufficiali della puntata di domani; il riassunto del Trono Over di oggi e il racconto del più recente appuntamento settimanale col Trono Classico.