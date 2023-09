Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 13 settembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Dopo la presentazione dei nuovi tronisti Cristian e Brando, è arrivato il momento di conoscere anche la tronista Manuela.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni di oggi assisteremo ai primi confronti in studio e al ritorno di un’altra coppia di Temptation Island. Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 13 settembre 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

Silvia e Sabino hanno due punti di vista differenti sulla fine della loro relazione… #UominieDonne pic.twitter.com/COgWbgoxBz — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 13, 2023

ore 14:45 – La puntata riprende con Sabino e Silvia. Ultimo confronto tra il cavaliere e la dama.

Manuela fa il suo primo ingresso in studio da tronista! In bocca al lupo per questo nuovo percorso 🤩 #UominieDonne pic.twitter.com/tT3AaYf03l — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 13, 2023

ore 15:00 – E’ il momento della nuova tronista. Si tratta di Manuela, vecchia conoscenza di Temptation Island. Tanta emozione per la tronista che saluta gli opinionisti e Filippo Bisciglia. Intanto in studio arrivano i corteggiatori per l’incontro al buio, ma Tina ironizza: “sono gli scarti delle ex torniste“.

Qualcuno ha regalato dello zucchero a Gianni… Chi sarà stato? #UominieDonne pic.twitter.com/9rqnCyKeR7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 13, 2023

ore 15:15 – Intanto in studio una consegna per Gianni Sperti: 3 kg di zucchero da parte di Aurora. “Secondo me sei dolce e spero che ogni anno ti addolcisci con me” – precisa la dama, ma l’opinionista replica “non mangio i dolci, mangio il salato, ma invece di comprarti la mia dolcezza perchè non pensi alla tua integrità? Sui social hai pubblicato una foto nuda chiedendo agli uomini un pò di felicità. Ti stai preoccupando di me, invece, di preoccuparti di te stessa. Io sono vero e ti dico la verità in faccia”. Anche Gemma ha qualcosa da dire alla dama: nuovo scontro in studio. Da che parte state?

Aurora vs Gemma: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/38Izzt1HUR — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 13, 2023

ore 15:30 – E’ il momento di una coppia di Temptation Island. In studio Francesca e Manuel che si rivedono dopo il falò di confronto da cui sono usciti separati. Il primo a parlare è Manuel: “ci siamo sentiti dopo il falò, ho dei momenti in cui mi manca soprattutto con l’arrivo dell’inverno”. Le parole di Manuel fanno arrabbiare Francesca: “certo perchè con l’arrivo di ottobre e novembre vuoi la compagnia“. Maria De Filippi rivela a Francesca i motivi per cui non l’ha contattata per il trono dopo le tante richieste del web: “non sei pronta, ma cosa farai quando lui tornerà a bussare alla porta?” con la ragazza che replica “gli dirò vai dove ti sei fatto l’estate!”.

ore 16:00 – Francesca di Temptation Island riprende l’ex fidanzato Manuel: “tu sei superficiale, io sono una persona profonda. Non mi interessano i ragazzi e i follower, io volevo solo una persona da avere accanto“. Intanto Maria De Filippi le ricorda: “quando sei pronta per il trono, noi siamo qui. Ti basta chiamare“.