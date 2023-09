Cresce l’attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A pochi giorni dal debutto iniziano a trapelare le prime indiscrezioni ed anticipazioni sulle registrazioni attualmente in corso negli studi Elios di via Tiburtina a Roma.

Uomini e Donne, anticipazioni stagione 2023: il confronto in studio di Federico e Carola

La stagione 2023 di Uomini e Donne non è ancora iniziata, ma si preannuncia un successo. Da giorni sono iniziate le registrazione delle nuove puntate in onda da lunedì 11 settembre 2023 dalle ore 14.45 su Canale 5 e trapelano i primi dettagli ed indiscrezioni sul Trono Classico ed Over. Dopo la notizia dei nuovi tronisti e troniste, nelle ultime ore si è parlato anche del ritorno in studio di alcuni volti noti. Si tratta di Federico e Carola, l’ex tronista e la sua scelta che pochi mesi dopo l’uscita dal programma hanno deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore. “Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita“. Con queste parole Federico annunciava la fine della relazione con Carola senza però entrare nei dettagli.

A distanza di settimane dall’annuncio qualcosa è cambiato, visto che i due hanno accettato l’invito della redazione del dating show. In realtà durante il confronto in studio l’ex tronista ha precisato a gran voce: “tu sei voluta venire qua. Gli autori hanno chiamato prima te e poi me, tu dovevi dire di no perché le cose nostre dovevamo tenercele per noi. Ma una volta che tu sei voluta venire per forza sono stato costretto a venire anche io a dire la mia“. Tutto lo studio a favore dell’ex tronista ha spinto la padrona di casa Maria De Filippi ad intervenire per difendere la ex corteggiatrice Carola.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: novità per Gemma ed Aurora. Tornado Ida e Alessandro

Non solo il confronto tra Carola e Federico, le nuove puntate di Uomini e Donne 2023 hanno segnato anche il ritorno di un’altra coppia. Si tratta di Ida e Alessandro del Trono Over che da mesi vivono una bellissima storia d’amore con tanto di foto e stories pubblicante sui social. Le cose tra i due proseguono a gonfie vele ed hanno accettato con grande gioia l’invito di Maria De Filippi.

Intanto novità in arrivo anche per Gemma Galgani. La dama ha iniziato una nuova conoscenza con il cavaliere Maurizio. In studio non sono mancate le critiche per il cavaliere accusato di non essere minimamente interessato alla dama. In difesa di Gemma, a sorpresa, è arrivata Tina Cipollari. Infine novità anche per Aurora che sta frequentando un cavaliere del parterre maschile. Che sia la volta buona per entrambe?

Per scoprirlo non resta che seguire la nuova edizione di Uomini e Donne in partenza da lunedì 11 settembre 2023 su Canale 5!